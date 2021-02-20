Cerrahi eldivenler artık Türkiye'de üretilecek

Koronavirüs sürecinde cerrahi eldivenlerin zor bulunması ve sadece ithal ediliyor olması, Ankara'da bir girişimciyi bu konuda harekete geçirerek fabrika kurma sürecine soktu.

Cerrahi eldivenler ihtiyacına yerli ve milli çözüm üretecek bir fabrikanın kurulumuna Ankara'da başlandı.

Diş hekimi Metin Sarıkaya, Ankara’nın Çubuk ilçesinde kuracağı fabrika için yaklaşık 4 aylık araştırmanın ardından Çinli ve Tayvanlı firmalarla anlaşıp, 30 milyon dolarlık 20 üretim bandı aldıklarını söyledi.

“DÜNYADA BU İŞİ SADECE BİRKAÇ ÜLKE YAPIYOR”

Fabrika kuracak olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayan Sarıkaya, şunları anlattı:

"Kendim diş doktoruyum ve kliniklerimiz bulunuyor. Pandemi nedeniyle eldiven bulmakta epey zorluk yaşadık. 'Neden ülkemizde eldiven üretilmiyor' diye sorgulamaya başladım. Büyüklerimizin de tavsiyesi ile bu konuda araştırma yapmaya karar verdim. Yaklaşık 8 kişilik mühendis ekibiyle eldiven üretimi hakkında araştırma yaptık, dünyada bu işi birkaç ülkenin yaptığını gördük ve bu ülkelere giderek yerinde inceleme yaptık. Yaklaşık 3,5 aylık araştırma sonucunda baktık ki biz bunu üretebiliriz. Türkiye’ye milli bir değer katmak istedik. Türkiye’de tamamen ithal olan ürünü yerli ve milli olan sermayeyle ülkemize kazandırmak istedik ve şükürler olsun ki bunu da başardık."

“AYLIK YAKLAŞIK 3 MİLYON 500 BİN KUTU VİNİL VE 4 MİLYON KUTU NİTRİL ELDİVEN ÜRETMEYİ HEDEFLEDİK”

Yerli ve milli sermaye ile Türkiye'nin tüm eldiven ihtiyacını karşılayacakları gibi 18 ülkeye de ihracat yapacaklarını kaydeden Sarıkaya, şunları söyledi:

"Çinli ve Tayvanlı iki firmayla yaptığımız anlaşma sonucunda her biri 165 metre uzunluğunda 20 üretim bandı kurmaya başladık. İlk etapta hedefimiz 10 hat vinil eldiven ve 6 hat nitril eldiven ile üretime başlamaktı. Ancak sonrasında 10 hat vinil, 10 hat nitril eldiven üretmeye karar verdik. Bizim bir hattımız saatte 48 bin adet üretim yapmaktadır. Aylık yaklaşık 3 milyon 500 bin kutu vinil ve 4 milyon kutu nitril eldiven üretmeyi hedeflemekteyiz. Türkiye’deki tüm kamu hastaneleri, üniversiteler, toplum sağlığı merkezleri ve özel sektör aylık 1 milyon 500 bin vinil ve 3 milyon civarı nitril eldiven tüketmektedir. Dolayısıyla fabrikamızda tüm Türkiye'ye rahat rahat yetecek üretim yapılacak. Bununla birlikte yurt dışına da ihraç edeceğiz. Şu anda hem yerli firmalar ile hem de yurt dışı firmaları ile anlaşmalarımızı yaptık."

350 KİŞİYE İSTİHDAM OLANAĞI SAĞLANACAK

Kurulacak fabrikada 24 saat üretim yapılacağını dile getiren Sarıkaya, ilk etapta 150, tam kapasiteye geçildiğinde 350 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti.

"İTHAL EDİLENE KIYASLA DAHA EKONOMİK OLACAK"

Zamanında ve doğru hamlelerle hayallerini gerçekleştirmeyi başardıklarını, fabrika kurulumuna karar verdikten hemen sonra üretim ile ilgili bir yıllık hammaddeyi de stokladıklarını vurgulayan Sarıkaya, şöyle devam etti:

“MAYIS AYINDA TAM KAPASİTE İLE ÜRETİME GEÇECEĞİZ”

İlk üretim bandının kurulduğunu belirten Sarıkaya, "Fabrikamıza 7 üretim bandımız geldi ve 24 saat ara vermeden kurulum çalışması sürmektedir. Her ay 3 bant kurulumu tamamlanacak ve kurulan her bantta üretim başlayacak. İnşallah mayıs ayında bütün bantlarımız tamamlanmış ve tam kapasite ile üretime geçmiş olacağız." diye konuştu.