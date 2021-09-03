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    Çeşme kavunu tescillendi

    Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılan başvuru olumlu sonuçlandı.
    • AA
    • 03.09.2021 - 17:37
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    Çeşme kavunu tescillendi

    Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme kavununun coğrafi işaret belgesi aldığını belirtti.

    ​​​​​​​Belediyeden yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yöreye has Çeşme kavunu için Türk Patent ve Marka Kurumuna yaptığı başvurunun olumlu sonuçlandığı bildirildi.

    ÇEŞME KAVUNU DÜNYAYA AÇILACAK

    Lezzeti ve dayanıklılığıyla öne çıkan Çeşme kavununun tescille koruma altına alınmasıyla pazarlama konusunda büyük avantajlar sağlanacağına işaret eden Oran, coğrafi işaret sayesinde de iç ve dış pazarlarda ürünlerini daha çok tanıtabilme imkanına kavuşacaklarını ifade etti.

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