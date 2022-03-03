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    Çeşme’ye kruvaziyer seferleri 6 Nisan’da başlıyor

    İzmir'in Çeşme ilçesi, pandemi nedeniyle uzun bir aranın ardından kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, ilk gemi 6 Nisan 2022 tarihinde limana yanaşacak.
    • İHA
    • 03.03.2022 - 17:29
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    Çeşme’ye kruvaziyer seferleri 6 Nisan’da başlıyor

    Pandemi nedeniyle kruvaziyer seferleri sekteye uğramıştı.

    Çeşme ilçesi de, uzun bir aradan sonra kruvaziyer gemisini ağırlayacak.

    Kente 6 Nisan 2022 tarihinde yanaşacak gemi, akşam üzeri tekrar kentten ayrılacak.

    6 GEMİ 62 KEZ ÇEŞME'YE UĞRAYACAK

    2022 yılı boyunca 6 kruvaziyer gemisinin toplam 62 kez Çeşme’ye gelmesi beklenirken, M/V adlı kruvaziyer Çeşme’ye 36 kez gelecek.

    Yıl boyunca, Seabourn Encore adlı kruvaziyer 14 kez, Astoria Grande 7 kez, Golden Horizon 3 kez, Artania 1 kez ve Residensea The World adlı kruvaziyer de 1 kez Çeşme’ye gelecek.

    Kruvaziyer gemileri nisan ayında 3, mayıs ayında 9, haziran ayında 11, temmuz ayında 10, ağustos ayında 12, eylül ayında 6, ekim ayında 4, kasım ayında 5 ve aralık ayında da 2 kez Çeşme’ye uğrayacak.

    Çeşme’ye kruvaziyer seferleri 6 Nisan’da başlıyor #1

    Çeşme’ye kruvaziyer seferleri 6 Nisan’da başlıyor #2


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