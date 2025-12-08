Cevdet Yılmaz, bütçe sunumunda enflasyon hedefini açıkladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Genel Kurul çalışmalarına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılarak konuşma yaptı.

Cevdet Yılmaz, sunumunda 2026 bütçe gelirinin 16 trilyon 266 milyar lira olduğunu, bütçe açığının yüzde 3'in altına yaklaşacağını ve 2026 Merkez Bütçesi'nde 228 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu belirtti.

2026-2027 ENFLASYON HEDEFİ

Cevdet Yılmaz, sunumunda "Dezenflasyon süreci zemini sağlamlaşıyor. Fiyatlama davranışları dikkatle izleniyor. Gıdada iklim ve arz yönlü sorunlar yaşansa da olumlu sonuçlar alıyoruz." diyerek enflasyon hedefini şöyle açıkladı:

2026 yılındaki dezenflasyon sürecine daha fazla katkı sağlayacak. Enflasyon 31,2 düzeyine kadar geriledi. Aralık ayına dair enflasyon beklentisi de olumlu seyretmektedir. 2026’da enflasyonun yüzde 20’nin altına inmesini, 2027 yılında ise tek haneye düşmesini bekliyoruz ve programımızı kararlılıkla yürütüyoruz.

"2026 YILI BÜTÇESİ İSTİKRAR VE RA-EFAH BÜTÇESİ"

Yılmaz, bütçe kanunu teklifinin "istikrarın teminatı" konumunda olduğunu belirterek bu konuda şu ifadeleri kullandı:

Bütçemiz kalıcı refahı hedefliyor. 2026 bütçesi, istikrarı gözeten ve refahı hedefleyen bir anlayışla hazırlanmıştır. Aynı zamanda emeği koruyan bir yaklaşım esas alınarak şekillendirilmiştir. Her bir vatandaşın ihtiyacını gözetmek temel düsturumuz. Milletin huzur ve refahı için politikalar kararlılıkla yürütülecek.



İmkanlarımız arttıkça tüm kesimlerin şartlarıyla geliştirmeye devam edeceğiz popülist bir anlayışla değil kalıcı bir anlayışla devam edeceğiz.

BÜTÇE SUNUMUNDA ÖNE ÇIKANLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin sunumunu gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın sunumundan öne çıkanlar:

"2026, ORTA VADELİ PROGRAM'IN EN KRİTİK YILI"

-Depremin yaralarını sarmak bütçe döneminin önceliği olacak. 2026 yılı, programımız açısından en kritik dönem olarak öne çıkmaktadır. Yüksek katma değerli üretim, Ar-Ge ve girişimcilik alanlarına ayrılan kaynaklar bütçe kapsamında öncelikli hale getirilmiştir. Ülkemizin tüm şehirlerini depremlere karşı daha dayanıklı hale getirme çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanmaktadır.

-Türkiye artık yüksek gelirli ülkeler ligine hazırlanıyor.

-Savunma alanında caydırıcı kapasitemizi artırmaya devam edeceğiz.

-Vizyonumuz barış eksenli bir dünya.

-Küresel büyümeyle kıyaslandığında Türkiye büyümesi olumlu ayrıştı. Küresel ekonomide, gelişmekte olan ülkelerin payı artarken, G7 ülkelerinin ağırlığının azaldığı gözlenmektedir. Dünyadaki ekonomik ve siyasi gelişmeler doğrultusunda politika ve stratejilerin sürekli güncellenmesi zorunlu hale gelmiştir.

"KÜRESEL RİSKLER HALA YÜKSEK"

-Küresel enflasyonda gerileme işaretleri görülmesine rağmen, istenen düzeylere henüz tam olarak ulaşılamamıştır. Önümüzdeki dönemde küresel ticaret hacminin, pandemi öncesi seviyelerin altında kalacağı öngörülmektedir. Politik belirsizliklerin bir miktar azalmasına karşın, küresel risklerin hala yüksek seyrettiği ifade edilmektedir.

-2026 yılında dış koşulların daha destekleyici bir görünüm sergileyeceğini ve katkı sağlayacağını belirtiyoruz.

-Ekonomide dış şoklara dayanıklılık artacak.

-2024 yılı boyunca parasal sıkılaşma ile dış talepte dengelenme yaşandı.

-Türkiye ekonomisi, 5 yıllık süreçte dünyanınkinden 2 kat daha fazla büyüdü. Büyümemiz 21 çeyrektir devam etmektedir. Büyümede sanayi ve inşaat dahil hizmetlerdeki olumlu seyir belirleyici olmuştur.

-Ekonomide dengeli büyüme kompozisyonu korundu. Amacımız sürdürülebilir büyümeyi sağlamaktır. 2026 yılında dış şartların, bir önceki yıla göre daha destekleyici olacağı değerlendirilirken, Türkiye ekonomisinde ılımlı ancak daha dengeli ve istikrarlı bir büyüme sürecinin yaşandığı belirtilmektedir.

-Orta Vadeli Program ile ekonomide dayanıklılık artırılacaktır.

-İstihdamda artış kaydedilmiştir. Hedef, sürdürülebilir ekonomik büyümedir. Temel amaç, geçici değil, sürdürülebilir ve dengeli bir büyüme yapısını kalıcı hale getirmektir. Bu çerçevede, 2026 yılında ekonominin yüzde 3,8 oranında büyümesi bekliyoruz.

-Bir yandan işsizlik oranını düşürmek için çalışılırken, diğer yandan atıl iş gücünün ekonomiye katılması planlanıyor.

-İstihdamın 840 bin kişi artması ve işsizliğin yüzde 7,8 seviyesine gerilemesi beklenmektedir.

"YIL SONU KİŞİ BAŞINA GELİR 17 BİN 748 DOLARA ULAŞACAK"

-Pandemi sonrası dönemde dünya yüzde 15,2 büyürken, Türkiye bunun iki kadar büyüme sergiledi. Yıl sonu itibariyle kişi başı gelirimizin 17 bin 748 dolara ulaşmasını, bu sayede yüksek gelir grubu ülkeler arasına girilmesini bekliyoruz.

-Türkiye ekonomisi istikrarlı büyüme gerçekleştirdi. Dünyada 17. büyük ekonomi, satın alma gücünde 14. büyük ekonomidir. Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi haline gelmeyi bekliyoruz, Dünyada 16., satınalma paritesine göre 11. büyük ekonomi olacağız.

-Merkez Bankası rezervleri 182,2 milyon dolara çıktı ve kredi risk puanı 700 baz puanlardan 232 baz puana geriledi.

-Bütçemiz, istikrar içinde ekonomik büyümenin devam ettiği ve enflasyon oranının düştüğü bir ortamda, kalıcı sosyal refah artışı hedeflemektedir.

NET ULUSLARARASI REZERVLER

-Borç açısından dünyayla pozitif ayrıştık. Türkiye Genel Yönetim borç göstergeleri avantajlı durumda.

-Türkiye, tarımda net ihracatçı ülke konumundadır. Son 23 yılda toplam net 115 milyar dolar dış ticaret fazlası vermiş bir ülkeyiz.

-Orman alanını artıran nadir ülkelerdeniz. Ormanlarımız 23 milyar hektara ulaştı. 105 helikopterle 5 bin 359 müdahale aracıyla orman yangınına müdahale ediyoruz.

-16 milyon aileyi kendi doğalgazımızla beslemeyi düşünüyoruz.

-Doğalgazda dünyanın 4. deniz arama filosunu kurduk.

BÜTÇE MARATONU GÜNDEMİ

TBMM'de Genel Kurul bütçe üzerine ilk görüşmesini pazartesi günü saat 12.00'da toplanarak yapıldı. Genel Kurulda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, '2026 Yılı Bütçesi' üzerine milletvekillerini bilgilendirdi.

Ardından tüm siyasi parti gruplarına bütçe üzerine konuşma yapmaları için 60 dakika süre verilecek. AK Parti Grubu adına Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler'in konuşması bekleniyor. Ayrıca CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu burada bir konuşma yapacak.

Bütçe görüşmeleri 14 gün boyunca kesintisiz bir şekilde devam edecek.