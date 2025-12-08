İbrahim Yumaklı: 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'a güçlü bir katkı sağlayacağız

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da bulunan Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin açıklama yaptı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgenin altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Yumaklı, paylaşımında bin 250 kişinin istihdam sağlayacağı ve yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretiminin Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline katkı sağlayacağını belirtti.
Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Elazığ'a milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. Bin 250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun.