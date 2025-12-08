İbrahim Yumaklı: 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'a güçlü bir katkı sağlayacağız Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Elazığ'da yapılacak yatırımlara ilişkin "Bin 250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız" dedi.

Göster Hızlı Özet Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ve bin 250 kişiye istihdam sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da bulunan Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgenin altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. "YILLIK 4 BİN 500 TON KIRMIZI ET ÜRETİLECEK" Yumaklı, paylaşımında bin 250 kişinin istihdam sağlayacağı ve yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretiminin Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline katkı sağlayacağını belirtti. "BİN 250 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANACAK" Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Elazığ'a milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. Bin 250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ'ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun.

