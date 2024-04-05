Cevdet Yılmaz: Azerbaycan - KKTC dostluk grubu kuruldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da yapıtığı açıklamada Azerbaycan-KKTC dostluk grubu kurulması ile ilgili görüşlerini paylaştı.

AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya gitti.

Yılmaz, bugün itibarıyla Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu kurulduğunu açıklayarak, "İki kardeş devletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Üç devlet tek millet diyoruz." dedi.

Havalimanında gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, Türkiye ve KKTC olarak her alanda iş birliğini ileriye taşıdıklarını belirterek, hedeflerinin birlikte yükselmek, refahı artırmak, iki ülkenin de demokrasi ve ekonomi standartlarını her geçen yıl daha yüksek seviyelere taşımak olduğunu söyledi.

"Türkiye ve KKTC, her yıl İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nı yeniliyor"

Bu çerçevede iki ülke arasında, her yıl yenilenen İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nın bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, anlaşma üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini, sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını ve Kıbrıs Türk halkının faydası, menfaati, daha üretken, müreffeh hale gelmesi için katkıda bulunacak her türlü çalışmaya destek olduklarını ifade etti.

"Tarımsal üretimin sürdürülmesi önemli"

Yılmaz, tarımsal üretimin ve potansiyelinin sürdürülmesinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

Ama bunu da çok akıllıca yapmak durumundayız. Hem çiftçimizin hem bütün toplumun kazanacağı bir şekilde organize etmek durumundayız. Bu çerçevede tarım konusunda Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ilişkileri derinleştireceğimizi ifade etmek isterim. Çeşitli alt projelerle bunu sürdürüyoruz. Diğer taraftan ekonomik boyutun ötesinde uluslararası boyutla ilgili de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her zaman yanında olduk olmaya devam edeceğiz.

"Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu kuruldu"

Egemen eşitlik ortak yaklaşımımız çerçevesinde hareket etmeye devam ediyoruz. Bu anlamda da son dönemlerde güzel gelişmeler var. Özellikle Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde, Azerbaycan başta olmak üzere ikili temaslarda güzel gelişmeler, ilerlemeler var. Bugün de o anlamda bir müjdeyi paylaşmak isterim. Azerbaycan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dostluk Grubu kuruldu bugün itibarıyla ve iki kardeş devletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Üç devlet tek millet diyoruz.

"KKTC, güvence kaynağı olmaya devam ediyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu adımların önümüzdeki süreçte artarak devam etmesi temennisinde bulunarak, şu ifadelerini kullandı:

Türkiye Cumhuriyeti olarak, anavatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nün müreffeh bir geleceğe doğru attığı kararlı adımları her daim destekleyeceğimizi ve KKTC'nin güvence kaynağı olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum. Tüm Kıbrıs Türk halkının Ramazanı Şerif'ini, Kadir Gecesi'ni ve şimdiden bayramını tekrar tebrik ediyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)