Cevdet Yılmaz: Bingöl balı, AB'nin coğrafi işaretli ilk balı olacak Bingöl balının Avrupa'nın coğrafi işaretli ilk balı olacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bölgenin doğal kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması gerektiği üzerinde durdu.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi açılışında konuştu.

Yılmaz, yeni merkezlerin ve yerleşkelerin Bingöl Üniversitesi'ne ve Bingöllü hemşehrilere yapacağı katkıyı dile getirdi.

Bingöl Üniversitesi'nin arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan, uzmanlaşan tek üniversite olduğunu aktaran Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Bingöl balının Avrupa Birliği (AB) tescili almak için yaptığı müracaatın kabul gördüğünü dile getirerek tüm prosedürler tamamlandığında Avrupa'da tescil edilen ilk bal olacağını duyurdu.

Bingöl Üniversitesi'nin arı ve arı ürünleri alanında uzmanlaşan tek üniversite olduğunu aktaran Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

2016 yılında tarım ve havza bazlı kalkınma alanında pilot üniversite seçilmesinden bu yana yürütülen projelerle önemli ve mesafe kat etmiştir. Cumhurbaşkanımız belli sayıda üniversiteyi o tarihlerde pilot üniversite olarak ilan etmiştir. Bingöl Üniversitemiz de bunlar arasında yer almaktadır. Daha sonra yapılan çalışmalarla özellikle arıcılık konusunda ihtisaslaşması hususunda bir karar verilmiş ve bu yönde çalışmalar sürdürülmüştür. Üniversitenin bu alandaki bilimsel araştırmaları ve teknolojiye dayalı yaklaşımları yerel üreticilere modern yöntemler ve teknikler sunmaktadır. Böylece Bingöl balının ürün kalitesi arttırılmakta ve pazarlama olanakları genişletilmektedir. Bölgesel istihdama da tabii ki ekonomiye de katkıda bulunulmaktadır. Bu üniversite, üretici iş birliği anlamında gerçekten örnek olarak ifade edebileceğimiz uygulamalardan bir tanesi.

"Üniversite, aynı zamanda bir araştırma kurumu ve bir kalkınma kurumudur"

Biz her zaman altını çiziyoruz. Üniversitelerimiz toplumla, yerel yönetimle üreticiyle, sanayiciyle, çiftçiyle, meslek kuruluşlarıyla, sivil toplumla, toplumun bütün kesimleriyle ilişkilerini geliştirmek zorundadır. Üniversite bir eğitim kurumu olduğu gibi aynı zamanda bir araştırma kurumu ve bir kalkınma kurumudur. İçinde bulunduğu bölgenin kalkınması, gelişmesi için üniversitenin ortaya koyacağı çabalar son derece kıymetli. Bu da işte bu işbirlikleriyle gerçekleşebilecek bir hedef. Bu anlamda arıcılık konusunda ortaya koyulan çalışmaların örnek niteliğinde olduğunu ifade etmek isterim. Değerli katılımcılar, karakteristik tat ve aromaya sahip Bingöl balının ünü dünyaya yayılmış, coğrafi işaret alarak küresel çapta pek çok ödüle layık görülmüştür.

Teknoloji Transfer Merkezi, Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi ve Modern Arıcılık Kompleksi açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcı Yılmaz, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmede bulundu:

Bugün, şehrimizin kalkınmasına ve gelişmesine önemli katkılar sunan Bingöl Üniversitesi'nde 'Teknoloji Transfer Merkezi', 'Arı ve Arı Ürünleri Tanıtım Ofisi' ve 'Modern Arıcılık Kompleksi' açılışını kıymetli hemşehrilerimle birlikte gerçekleştirdik.

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