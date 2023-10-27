Cevdet Yılmaz: Bütçede yatırım kaynağını 1,5 trilyon liraya yükseltiyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını cevaplarken, geçici koruma kapsamındaki yabancı sayısı ile yatırımlara ayrılacak kaynak hakkında bilgi verdi.

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İHA

Meclis'te bütçe maratonu devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Yılmaz, açıklamalarında cumhuriyetin herkesin sahiplenmesi gerektiğini belirterek, cumhuriyetin ekonomiye ne kadar değer verdiğinin altının çizilmesi gerektiğine inandığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

İnsanlar gibi ülkeler de güçlendikleri zaman tam bağımsız hale gelebiliyorlar. Kalkınma sürecinde ekonomide ettiğimiz başarılar hukuki bağımsızlığı reel gerçek bağımsızlıkla uyuşması anlamına geliyor.

"2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1,5 trilyon liraya yükseltiyoruz"

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin bütçe üzerindeki yükünün 2025 sonrasında azalacağına işaret ederek, yatırımlara ayrılan bütçeyi şu sözlerle aktardı:

2024 yılı bütçemizde yatırımlara ayırdığımız kaynağı 1 trilyon 592,9 milyar liraya yükseltiyoruz. Bu tutar 2024 yılı bütçemizin yüzde 14,4’üne denk gelmektedir.

"Geçici koruma kapsamında toplam 4,6 milyon yabancı var"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkiye'de bulunan yabancı sayısına şu sözlerle ışık tuttu:

Geçici koruma kapsamındaki Suriyeli nüfus 74 bin 814’ü geçici barınma merkezlerinde, 3 milyon 264 bin 248, ikamet izni sahibi yabancılar 1 milyon 136 bin 114, uluslararası koruma statüsünde kapsamında 3 milyon 256 bin 573, toplam 4 milyon 656 bin 935 yabancı bulunmaktadır.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)