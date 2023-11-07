Cevdet Yılmaz: Depremin yaralarını sarmaya 3 trilyon lira harcanacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ziyaret, açılış ve programlardan oluşan bir dizi etkinlik için bulunduğu Malatya'da iş dünyası buluşmasına katılarak açıklamalarda bulundu.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, çeşitli etkinliklere katılmak üzere bulunduğu Malatya'da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen İş Dünyası Buluşması'nda konuştu.

Yılmaz, konuşmasına Gazze’nin 32 gündür ateş hattında olduğunu belirterek başladı.

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Malatya’da depremler süresince verilen destekleri de sıralayan Yılmaz, esnafa kredi kefalet kooperatifleri aracılığı ile 732 milyon liralık faiz indirimli kredi kullandırıldığını hatırlattı.

Dünya Kayısı Ticaret Merkezi’nin önemli bir yatırım olduğunu belirten Yılmaz, kayısının katma değerinin artırılmasının önemine değindi.

Depremin yaralarını sarmak için 3 trilyon lira ayrıldı

Yılmaz, depremin yaralarını sarmak için bütçede çeşitli kalemlerde olmak üzere toplam 3 trilyon liranın ayrıldığını belirtti. Deprem sonrası bütün acil müdahalelerin yapıldığını, kalıcı çözümlere odaklandıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu.

Türkiye bu yıl ve gelecek yıl ağırlıklı olmak üzere depremin yaralarını sarmaya 3 trilyon liradan fazla para harcayacak.

"2024 için 1 trilyon 28 milyar lira depremden zarar gören iller için ayrıldı"

Bu yıl 762 milyar liranın deprem bölgesine aktarıldığını, 2024 içinse 1 trilyon 28 milyar liranın depremden zarar gören iller için ayrıldığını bildiren Yılmaz, şu bilgileri verdi:

Bu sadece merkezi idare olarak yaptıklarımız. Belediyelerimiz var, kamu iktisadi teşekkürleri var, onları saymıyorum. Dolayısıyla büyük fedakarlıklar yapıyoruz gerçekten ama inşallah bunları tamamladığımızda eskisinden de daha güçlü bir şekilde bu illerimiz yoluna devam edecekler.

Beton Santralleri ve Asfalt Plantleri Açılış Töreni

Yılmaz, toplantının ardından İkizce'de Beton Santralleri ve Asfalt Plantleri Açılış Töreni'ne de katılarak burada da bir konuşma gerçekleştirdi.

Yılmaz, Malatya'da gün boyunca Dünya Kayısı Ticaret Merkezini ve TOKİ kalıcı konut inşaat alanını ziyaret edecek.