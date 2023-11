ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclisi" programında katılımcılara seslendi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınayarak başladığı konuşmasına, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de haklı Filistin davasının yanındadır." mesajını vererek devam etti.

İki devletli bir çözümü dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin sorunun çözümü noktasında garantör olabileceğini hatırlattı.

"Ekonomiyi inşa ederken sosyal refahı artırdık" diyen Yılmaz, "İktidara geldiğimizde 66 milyon nüfusumuz vardı, 86 milyona yaklaştık." şeklinde ekonomideki verilere ait mukayeseli açıklamalar yaptı.

"Türkiye'nin büyümesi dünyanın üzerinde"

Cevdet Yılmaz, konuşmasında büyüme verilerini aktararak, Türkiye'nin 21 yılda dünya büyümesinin ortalamasından yüzde 2 daha fazla olduğunu, son üç yılda ise dünya ortalamasının 3 katı büyüdüğünü dile getirdi.

"Adım adım tek haneli rakama gidilecek"

Enflasyonda aylık düşüşün başladığını aktaran Yılmaz, önümüzdeki yılın ortalarında düşüşün ivmeleneceğini ve adım adım 2016'da tek haneli rakama gidileceğini belirterek, enflasyon düşüş beklentisini şu sözlerle aktardı:

Yerel seçimler

Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda mart ayında yerel seçimlere gidileceğini belirterek, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki geçmiş başarılarını dile getirdi. Yılmaz, partililere seslendiği konuşmasında, yerel seçimler için sadece çalışmanın değil bilinçli çalışmanın gerektiğini söyleyerek, sözlerini "Türkiye Yüzyılında Ankara'ya AK Parti belediyeciği yakışır." şeklinde tamamladı.

Yılmaz, toplantının ardından yayınladığı mesajında ise şu ifadeye yer verdi:

Her zaman ifade ettiğimiz gibi; AK Parti bir hareket, bir davadır. Teşkilatımız da bizim evimizdir. 21 yıldır ülkemizin her karış toprağına eser ve hizmet siyasetimizi taşıyarak kazanımlarımızı tahkim ettik. Kurulduğu günden bu yana girdiği her seçimde AK Parti’nin istisnasız birinci çıkmasını işte bu anlayışla çalışıyor olmaya borçluyuz.