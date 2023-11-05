Cevdet Yılmaz: Enflasyonu yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda siyasi gündemi değerlendirerek, enflasyonda gelecek yılın ortasından itibaren düşüşün yaşanacağını aktardı.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Altındağ Belediyesi Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen "İl Danışma Meclisi" programında katılımcılara seslendi.

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kınayarak başladığı konuşmasına, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de haklı Filistin davasının yanındadır." mesajını vererek devam etti.

İki devletli bir çözümü dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin sorunun çözümü noktasında garantör olabileceğini hatırlattı.

"Ekonomiyi inşa ederken sosyal refahı artırdık" diyen Yılmaz, "İktidara geldiğimizde 66 milyon nüfusumuz vardı, 86 milyona yaklaştık." şeklinde ekonomideki verilere ait mukayeseli açıklamalar yaptı.

"Türkiye'nin büyümesi dünyanın üzerinde"

Cevdet Yılmaz, konuşmasında büyüme verilerini aktararak, Türkiye'nin 21 yılda dünya büyümesinin ortalamasından yüzde 2 daha fazla olduğunu, son üç yılda ise dünya ortalamasının 3 katı büyüdüğünü dile getirdi.

"Adım adım tek haneli rakama gidilecek"

Enflasyonda aylık düşüşün başladığını aktaran Yılmaz, önümüzdeki yılın ortalarında düşüşün ivmeleneceğini ve adım adım 2016'da tek haneli rakama gidileceğini belirterek, enflasyon düşüş beklentisini şu sözlerle aktardı:

Enflasyonda aylık düşüş başladı. Önümüzdeki yılın ortalarında düşüş ivmelenecek ve adım adım tek haneli rakama gidilecek. Para politikalarımızla maliye politikalarımızla enflasyonu da inşallah yeniden tek haneli rakamlara düşüreceğiz. Burada yaptığımız mücadelenin aylık bazda sonuçlarını görmeye başladık. Geçtiğimiz ay yüzde 3’ün biraz üzerinde çıktı enflasyon, önceki dönemlerde daha yüksekti. Aylık bazda bir düşüş eğilimi başlamış durumda. Yıllık bazda ise gelecek yılın ortalarından itibaren yıllık bazda düşüşleri de göreceğiz. Ve yıl yıl kademeli olarak 2026 yılında tek haneli rakamlara ulaşacağız. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Bunun planını, programını, politikalarını yapmış durumdayız. Adım adım bunu da hayata geçiriyoruz. 'Bu hemen niye olmuyor' denebilir ama ortada bir denge var. Kademeli ama kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz.

Yerel seçimler

Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda mart ayında yerel seçimlere gidileceğini belirterek, AK Parti'nin yerel seçimlerdeki geçmiş başarılarını dile getirdi. Yılmaz, partililere seslendiği konuşmasında, yerel seçimler için sadece çalışmanın değil bilinçli çalışmanın gerektiğini söyleyerek, sözlerini "Türkiye Yüzyılında Ankara'ya AK Parti belediyeciği yakışır." şeklinde tamamladı.

Yılmaz, toplantının ardından yayınladığı mesajında ise şu ifadeye yer verdi: