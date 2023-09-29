Cevdet Yılmaz: Esnaf ve sanatkarın her zaman yanındayız Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TESK toplantısında esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalardan söz ederek, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu iklimi ve hedefleri aktardı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanlar Kurulu Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Yılmaz, esnaf ve sanatkarın ülke için önemine değinerek, Türkiye Yüzyılı'nın birlikte inşa idileceğinin altını çizdi.

"Deprem bölgesinde 10 bin yeni akıllı atölyenin inşası gerçekleştirilecek"

Cevdet Yılmaz, toplantıda Kahramanmaraşlı depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara yönelik yapılan faaliyetlere şu sözlerle değindi:

Cumhuriyetimizde ilk kez esnaf ve sanatkarlara bir strateji belgesi düzenledik. Kahramanmaraş merkezli depremlerde esnafın kredilerine 6 ay geri ödeme yapmama imkanı sağladık. Bölgede 420 bin iş yeri inşa ettik. Yeni iş yeri inşası sürmektedir. Önümüzdeki süreçte 10 bin yeni akıllı atölyenin inşasını gerçekleştireceğiz. Depremde elini taşının altına koyan tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinde alt yapıyı iyileştireceğiz sadece konut değil iş yerlerini de yeniden yapacağız.

"Esnafımızın yanındayız"

Esnaf ve sanatkarların girişimlerini destekliyoruz. Mesleki eğitim sürecinin önemli bir parçası haline getireceğiz. Esnafı aynı zamanda bir okul olarak görüyoruz. Bu konuda da kamu olarak her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanındayız. Çıraklık dediğimiz esnafın bilgi ve kültürünü geleceğe aktardığı yöntemleri önemsiyoruz.

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