Cevdet Yılmaz: Güven ortamını pekiştiriyoruz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planının hazırlandığını açıkladı. Yılmaz, sağlam ekonominin temelinin siyasal istikrar olduğunu belirterek, güven ortamının pekiştirildiğini de dile getirdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen 7. İstanbul Ekonomi Zirvesi "Sürdürülebilir Yaşam ve Akıllı Şehirler" sempozyumuna katıldı.

Cevdet Yılmaz, konuşmasında "Ekonomide öngörülebilirliği artırmayı hızlandırıyoruz. Güven ortamını pekiştiriyoruz." dedi.

"İddialı hedeflerimiz var"

Yılmaz burada yaptığı konuşmada büyüme hedeflerini şöyle dile getirdi:

Sağlam ekonominin temeli siyasal istikrar. Dünyanın büyüme ortalaması 3,6 gerçekleşti. Türkiye ekonomisi 1,8 puan dünya ekonomisinin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. 20 yılda böyle bir performans önemli. IMF’ye göre reel ekonomik büyümede 17. ekonomi olacağız. 12 aylık hesaplara göre bunu yakalamış durumdayız. Satın alma paritesinde ise dünyanın 11. büyük ekonomisiyiz. İddialı hedeflerimiz var.

"İklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli şehirler oluşturulacak"

Yılmaz, toplantı sonrusanda yayınladığı mesajda iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu nitelikli yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetler sunulan, yaşam kalitesi yüksek, yeşil ve dijital teknolojilere dayalı akıllı, güvenli, sürdürülebilir şehir ve yerleşimler oluşturmaya devam edileceğini belirtti.

"Geleceğin şehirlerini inşa etmeye kararlıyız"

Yılmaz, bu konuda şu değerlendirmeyi paylaştı:

Böylece yatırımların daha verimli olduğu, kaynakların israf edilmediği bir şehircilik anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz. Türkiye Yüzyılına yakışır sağlam, güvenli, iklim dostu ve akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini inşa etmeye kararlıyız. Böylece yatırımların daha verimli olduğu, kaynakların israf edilmediği bir şehircilik anlayışını hep birlikte hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkarlar:

Türkiye Yüzyılına yakışır sağlam, güvenli, iklim dostu ve akıllı şehir teknolojileriyle donatılmış geleceğin şehirlerini inşa etmeye kararlıyız.

-Tarihi ve kültürel birikimimizle uyumlu olarak nitelikli yerleşim alanlarını geliştireceğiz.

-Ulusal akıllı şehirler stratejisi ve eylem planını hazırladık.

-Güçlü bir şekilde enflasyonla mücadeleye başlamış durumdayız.

-Ekonomide belirsizliği azaltacak ve öngörülebilirliği artıracak çalışmalara hız vermiş durumdayız.