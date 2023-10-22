Cevdet Yılmaz: Plan, program ve bütçe ile fiyat istikrarı sağlanacak

Türkiye'nin önünde iki önemli gündem maddesi var.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından bu gündem maddelerin görüşülme takvimine ait bilgi paylaştı.
Yılmaz, paylaşımında pazartesi ve salı günü 2053 perspektifi ile katılımcı bir anlayışla hazırlanan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerin yapılacağının bilgisini verdi.
Ardından, perşembe günü, 2024 Yılı Bütçesi ve 2022 Yılı Kesin Hesabı’nın geneli üzerinde müzakereler başlayacağını da bildiren Yılmaz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:
Küresel ve bölgesel şartlar nasıl olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, demokratik istikrar ve güven ortamında, planlı ve programlı bir şekilde ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve sosyal refahı için çalışmaya devam edeceğiz.
"Plan fiyat istikrarı sağlanacak"
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile hazırlanan Plan, Program ve Bütçe ile afetlerin yaraları sarılacak, afetlere direnç artırılacak, fiyat istikrarı sağlanacak, dengeli ve nitelikli büyüme ile halkımızın huzur ve refahı daha yüksek seviyelere taşınacaktır.
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