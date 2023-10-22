Cevdet Yılmaz: Plan, program ve bütçe ile fiyat istikrarı sağlanacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Cevdet Yılmaz'dan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu takvimine ait mesaj paylaştı. Yılmaz, açıklamasında planların depremin yaralarını sararak, fiyat istikrarını da sağlayacağını aktardı.

AA

Türkiye'nin önünde iki önemli gündem maddesi var.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından bu gündem maddelerin görüşülme takvimine ait bilgi paylaştı.

Yılmaz, paylaşımında pazartesi ve salı günü 2053 perspektifi ile katılımcı bir anlayışla hazırlanan 12. Beş Yıllık Kalkınma Planı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerin yapılacağının bilgisini verdi.

Ardından, perşembe günü, 2024 Yılı Bütçesi ve 2022 Yılı Kesin Hesabı’nın geneli üzerinde müzakereler başlayacağını da bildiren Yılmaz açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

Küresel ve bölgesel şartlar nasıl olursa olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, demokratik istikrar ve güven ortamında, planlı ve programlı bir şekilde ülkemizin sürdürülebilir büyümesi ve sosyal refahı için çalışmaya devam edeceğiz.

"Plan fiyat istikrarı sağlanacak"

Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile hazırlanan Plan, Program ve Bütçe ile afetlerin yaraları sarılacak, afetlere direnç artırılacak, fiyat istikrarı sağlanacak, dengeli ve nitelikli büyüme ile halkımızın huzur ve refahı daha yüksek seviyelere taşınacaktır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)