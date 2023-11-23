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Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde yüzlerce projemiz devam ediyor

Cevdet Yılmaz: Savunma sanayinde yüzlerce projemiz devam ediyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Konya'da savunma sanayii yöneticisi ve çalışanları ile bir araya gelerek, son dönemde bu konuda yapılan çalışmaları masaya yatırdı.