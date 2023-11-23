Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 7. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları'na katılarak millileşmeye hamlesine vurgu yaptı.
Yılmaz, Konya'nın savunma sanayii ihracatında 4. şehir konumunda olduğunu dile getirerek, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da şehrin savunma sanayi alanındaki desteklerinin beklendiğini aktardı.
Sektör ihracatının yıl sonu hedefi 6 milyar dolar
Sektör ihracatının yıl sonu hedefinin 6 milyar dolara ulaşmak olduğunu belirten Yılmaz, yeni gemi ve uçak çalışmalarını sıralayarak hatırlattı.
Türkiye'nin savunma alanındaki üretiminin geldiği noktayı paylaşan Yılmaz, bu başarının tek başına elde edilmediğini dile getirdi.
Yılmaz, savunma sanayii alanındaki gelişmelere katkı sunanlara ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
"TCG Anadolu teslim edildi"
Yılmaz, konuşmasında savunma sanayiinde yüzlerce projenin devam ettiğini açıklayarak, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu'nun ise teslim edildiğini belirtti.
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