Cevdet Yılmaz: Tarımla ilgili desteklerin sistemik hale getirilmesi için çalışma yapılıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TZOB ziyareti sonrasında toplantıda üzerinde durulan konuları özetleyerek bilgi verdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Ziraat Odaları Birliği'ne (TZOB) yaptığı ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada; yaptıkları görüşmenin doğrultusunda tarım sektöründeki sorunları ve alınacak çözüm yollarını özetledi.

Yılmaz, yapılan çalışmalarla ilgili tarım ve gıda konusunda ülkelerin mutlaka çok iyi planlama yapması gerektiğine vurgu yaparak şu bilgileri aktardı:

Bu konuları etraflıca tartıştık. Özellikle üretim planlamasının hem kendi ihtiyaçlarımızı karşılamaya dönük hem de dış dünyayla ticaretimizde ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Ölçek meseleleri gündeme geldi. Maalesef bizim tarım alanlarımız yeterli büyüklüğü sahip değil. Miras yolu ve başka şekillerde parçalanan araziler verimi düşürüyor. Toplulaştırma konusunu tartıştık. Sulama konusunun ve DSİ'nin konumunun verimlilik anlamında değerli olduğunun altı çizildi. Verimli bir görüşme yaptık.

"Tarımla ilgili destekler sistematik hale gelecek"

Tarımla ilgili devletin çok verdiği destekler var. Tarım ve Orman Bakanlığı bu konuda daha fazla verim almak için çalışmalar yürütüyor. Tarımla ilgili desteklerin sistemik hale getirilmesi için çalışma yapılıyor.

"Kamu ve ilgili kurumlar sürekli iletişim içinde olmalı"