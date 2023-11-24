Cevdet Yılmaz: Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımlar ivme kazanacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçesinin sunumunu yaptı. Yılmaz, konuşmasında uluslararası yatırımların artırılması için yapılan çalışmalar ve son durumu gözler önüne serdi.

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AA

Bakanlıkların 2024 yılında kullanılacak bütçeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddeleri ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşmelerinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir sunum gerçekleştirerek, dijitalleşme alanında yapay zekadan siber güvenliğe kadar uzanan her sektörde yerli-milli ürün ve teknoloji geliştirerek, bu ürünleri başta dost ve kardeş ülkelere yaygınlaştırma perspektifi ile Türkiye Yüzyılı'nın dijitalin yüzyılı haline getirileceğini anlattı.

"Uluslararası doğrudan yatırımların ivme kazanmasını bekliyoruz"

Türkiye'ye yatırım çekmek için çabaların devam ettiğini belirten Yılmaz, Türkiye'nin yatırım fırsatlarını tanıtmayı amaçladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Hazırladığımız plan ve programlarla politika çerçevesinin netleştirildiği, öngörülebilirliğin arttığı bir ortamda uluslararası doğrudan yatırımların önümüzdeki dönemde ivme kazanmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, 2022 yılından itibaren ülkemizde toplam değeri 4,5 milyar dolar olan 69 yatırım projesi faaliyete geçmiştir.

Yılmaz, Türkiye'ye yatırım yapmaya karar verenlere gerekli şartları sağlamak için destek oldukları dile getirdiği konuşmasında, bu alandaki projelerle birlikte 16 bin 800 kişiye istihdam sağlandığını aktardı.

"Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesi 12 milyar 283 milyon 843 bin lira"

Cumhurbaşkanlığının 2022 yılı harcamasının 5 milyar 363 milyon 434 bin lira olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının 2024 yılı bütçesinin 12 milyar 283 milyon 843 bin lira olarak öngörüldüğünü ifade etti.

Yılmaz, bu ödeneğin yüzde 39'unun barışı destekleme faaliyetleri ve acil destek giderleri kapsamında diğer kurum ve kuruluşlara, yüzde 9'unun Hazine yardımı olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kurulan ofislere, yüzde 52'sinin ise Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatı ihtiyaçlarına ayrıldığını bildirdi.

"Yatırım sürecinin her aşamasında destek"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin, Türkiye'nin yatırım fırsatlarının küresel iş dünyasına tanıtımını, Türkiye'deki uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı, bu kapsamda ekonominin büyümesine ve kalkınmasına katkı sağlamayı amaçladığını ifade eden Yılmaz, yatırımcılara yatırım sürecinin her aşamasında destek sağladığını söyledi.

"Toplam değeri 4,5 milyar dolar olan 69 yatırım projesi faaliyete geçti"

Cevdet Yılmaz, ofisin, Türkiye'ye yatırım yapmış mevcut uluslararası yatırımcıların genişleme türü yatırımlarına da destek olduğunu, Türkiye'nin yatırım ortamının iyileştirilmesi için çalıştığını aktararak, şöyle devam etti:

Ofis tarafından uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri çerçevesinde, 2022 yılından itibaren ülkemizde toplam değeri 4,5 milyar dolar olan 69 yatırım projesi faaliyete geçmiştir. Bu projelerle yaklaşık 16 bin 800 kişiye istihdam sağlanmıştır. Faaliyete geçen bu yatırımların 43'ü üretime, 12'si AR-GE merkezine, 4'ü lojistik/dağıtım merkezine, 2'si bölgesel yönetim merkezine ve 8'i hizmet sektörlerine yöneliktir. Bu projeler Almanya, ABD, Fransa, Rusya, İsviçre, Çin ve İspanya başta olmak üzere 22 ülkeye aittir. Faaliyete geçen bu projelerin yüzde 76'sı ülkemizin ihtiyaç duyduğu yüksek ve orta-yüksek teknoloji grubunda bulunmaktadır.

"65 yatırım projesinin toplam yatırım tutarı 11,1 milyar dolar"

2022 yılının başından itibaren yatırım kararı alınan 65 yatırım projesinin toplam yatırım tutarı 11,1 milyar dolar ve toplam istihdam potansiyeli 14 bin 125 kişidir. Bu projeler Rusya, ABD, Almanya, İtalya ve İsviçre başta olmak üzere 19 ülkeye aittir. 2023 yılı Kasım ayı itibarıyla, Yatırım Ofisi bünyesinde toplam 287 yatırım projesi takip edilmektedir. Söz konusu projelerin toplam yatırım değeri yaklaşık 62 milyar dolar olup 89 bin kişiye istihdam sağlama potansiyeline sahiptir.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)