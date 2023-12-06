Cevdet Yılmaz, Türkmenistan ile iş birliği protokolü imzaladı! Hedef 5 milyar dolarlık ticaret hacmi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın açılışını Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile birlikte gerçekleştirdi. Yılmaz, ardından 7'nci Dönem Türk-Türkmen HEK Toplantısı'na başkanlık ederek, komisyon protokolüne imza attı.

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Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde, 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aşkabat'taki Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev ile birlikte Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Cevdet Yılmaz, fuar açılışının ardından, Batır Atdayev'in yanı sıra Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Begenç Goçmollayev ve heyetleri ile bir araya geldi.

Yılmaz, görüşmelerde, ikili iş birliklerinin ve yatırımlarda sürekliliğinin sağlanması konularının ele alındığını aktardı.

"Fuara Türkiye'den 100'e yakın firma katıldı"

Yılmaz, görüşmelere dair yayınladığı mesajında şu bilgileri aktardı:

Ülkemizden 100’e yakın firmanın katıldığı, TOBB ve DEİK iş birliğiyle Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 10. Türk İhraç Ürünleri Fuarı’nın açılışını Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Batır Atdayev ile birlikte gerçekleştirerek, fuarda yer alan stantlarımızı ziyaret ettik.

Fuar açılışının ardından görüşmeler gerçekleştirildi

Fuar açılışının ardından, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Begenç Goçmollayev ve heyetleri ile Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası’nda bir araya geldik.

"İş birliği ve yatırımlar konuşuldu"

Görüşmelerimizde; ikili iş birliklerimiz ve yatırımlarımızda sürekliliğinin sağlanması konularını ele aldık.

"Türkiye'nin Türkmenistan'daki yatırımları 147 milyon dolar seviyesine ulaştı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Türkmenistan'daki yatırımlarının 147 milyon dolar seviyesine ulaştığını belirterek, fuar açılışında iki ülke arasındaki ticaret hedeflerine ilişkin şöyle konuştu:

Ülkemizin Türkmenistan'daki yatırımları 147 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Müteahhitlerimiz bugüne kadar Türkmenistan'da 51 milyar dolar değerinde 1.080 proje üstlenmiş ve Türkmenistan'ın simgesel eserlerinin hayata geçirilmesine katkı sunmuştur.

"5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geçen yıl iki ülkenin ticaret hacminin 2 milyar doların üzerine taşındığına işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

Bundan sonraki süreçte de Türkmenistan'daki yatırımlarımızı artırmaya ve Türkmenistan'ın altyapı ve üst yapı projelerine katkı sunmaya hazırız. Siyasi ve ticari alanda tesis ettiğimiz dostluk ve kardeşlik ilişkilerini karşılıklı ziyaret ve temaslarla pekiştirerek, Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmak için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın temeline, ticaretin kolaylaştırılmasını ve iş dünyalarımızın önünü açmayı yerleştirdik.

İki ülke arasında iş birliği protokolü

Yılmaz ve Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Atdayev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'taki Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi'nde, 7. Dönem Hükümetler Arası Ekonomik Komisyon Toplantısı'na ve Türk-Türkmen İş Forumu (HEK) Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından Yılmaz ve Atdayev, iki ülke arasında iş birliği protokolü imzaladı.

"Yatırım potansiyellerimizin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlam temellere oturtulmasına katkı sağlayacak"

Cevdet Yılmaz imzalanan anlaşma ile ilgili şu bilgiyi aktardı:

İmza altına aldığımız 7'nci Dönem HEK Protokolü ile yeni iş birliği alanlarını da içeren ve mutabakat sağladığımız 88 maddelik Eylem Planımız; mevcut ilişkilerimizin geliştirilmesinin yanı sıra, yatırım potansiyellerimizin, ticari ve ekonomik ilişkilerimizin sağlam temellere oturtulmasına katkı sağlayacaktır.

Anlaşmanın katkıları