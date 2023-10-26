Cevdet Yılmaz: Türkmenistan'la ticari ilişkiler geliştirilecek Türkiye-Türkmenistan İş Forumu kapsamında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, düzenlenen fuarlarla ilişkilerin geliştirileceğini belirtip, foruma katılanlara teşekkür etti.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nda konuşarak karşılıklı yapılacak ilişkilere dair çalışmaları aktardı.

Türkiye-Türkmenistan İş Forumu, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Sayın Serdar Berdimuhammedov'un katılımı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlendi.

Yılmaz, TOBB'da düzenlenen Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkmenistan ve Türkiye ilişkilerinin liderler düzeyinde güçlü bir siyasi iradeyle desteklendiğini, tarihi derinliğe sahip olduğunu ve her açıdan zenginleştiğini söyledi.

Yılmaz, konuşmasında, Türkmenistan'a aralık ayında bir ziyaretlerinin bulunacağını belirtti.

"Hedefimiz, yeni fırsatları bölgemizin istikrarı doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmek"

Cevdet Yılmaz, gücünü tarihten ve ortak kültürden alan kadim dostluğun etkinlikle perçinleşeceğine inandığını dile getirdiği paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

Gücünü tarihimizden ve ortak kültürümüzden alan kadim dostluğumuzun, enerji başta olmak üzere, çeşitli alanlarda gerçekleştireceğimiz işbirliği projeleriyle daha da pekişeceğine yürekten inanıyorum. Hedefimiz, küresel ve bölgesel dinamiklerle birlikte ortaya çıkan yeni fırsatları halklarımızın refahı ve bölgemizin istikrarı doğrultusunda en iyi şekilde değerlendirmektir.

"5 milyar dolar ticaret hedefi"

İnşallah iş ticaret hacmimizi hızla artıracağız ve ortaklaşa belirlediğimiz 5 milyar dolar hedefimize birlikte ulaşacağız.

Sayın Berdimuhammedov’a Türkmenistan’da faaliyet gösteren yatırımcılarımıza verdiği güçlü destek için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu desteğin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine inanıyorum.

Bakanlarımızın ve iş dünyamızın farklı sektörlerinden temsilcilerin yer aldığı geniş bir katılımla gerçekleştirdiğimiz Türkiye-Türkmenistan İş Forumu’nun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, forumun ülkelerimiz ve iş dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"Yıl sonu itibarıyla da 3 milyar doları yakalayacağımıza inanıyoruz"

Türkiye ve Türkmenistan arasında ilişkilerin en somut göstergelerinden birinin ticaret alanında olduğunu ifade eden Yılmaz,

Son yıllarda ticaretimiz çok şükür iyi bir artış trendi yakalamış durumda. 2022 yılında ülkeler arası ticaret 2 milyar doları aşmış durumda. 2023 yılının ilk dokuz ayında ulaştığımız ticaret hacmiyle şimdiden 2022 yılı rakamını geride bıraktık, 2,1 milyar dolarlık bir hacme geldi ticaretimiz. Yıl sonu itibarıyla da 3 milyar doları yakalayacağımıza inanıyoruz.

"Türk müteahhitliğinin ikinci büyük pazarı Türkmenistan"

İkili ticaret hacminde hedefin 5 milyar dolar olduğunu ve Türkiye-Türkmenistan iş dünyasının çabaları ve ortaklıklarıyla bu hedefe en kısa sürede ulaşılacağını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

Türkmenistan'da yine diğer çok önemli bir alan müteahhitlik sektörü. Baktığınız zaman 1077 proje ve 50 milyar doları aşan bir müteahhitlik taahhüt sektörü hacmini görüyoruz. Bu çok önemli bir rakam. Bu bedel dünyanın genelinde müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin yüzde 11'ine tekabül ediyor ve Rusya Federasyonu'ndan sonra Türk müteahhitliğinin ikinci büyük pazarı Türkmenistan. Bu açıdan da gerçekten çok önemli bir mesafe almış durumdayız.

"Türkmenistan önemli fırsatlar içeren büyüyen bir pazar"

Toplantıda Yılmaz'ın ardından söz alan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise yatırımcıların Türkmenistan'ın önemli fırsatlar içeren büyüyen bir pazar olduğunun farkında olduğuna vurgu yaptı.