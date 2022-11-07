Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, promosyon ve giysi yardımı haberine açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, promosyon ve giysi yardımı haberine açıklık getirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu kez medyaya yansıyan haberlerle ilgili bir düzeltme açıklaması paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan promosyon ve giyim yardımı ile ilgili yapılan asılsız haberlere ilişkin bir açıklama geldi.

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bakanlık personeline yapılan promosyon ödemesi ile giyim yardımına ilişkin çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığını bildirdi.

Maaş protokolü ihalesi bilgisi

Açıklamada, bakanlık merkez birimlerinde görev yapan 3 bin 661 personel için, komisyon marifetiyle 15 Haziran 2022-14 Haziran 2025 tarihlerini kapsayan 36 aylık dönem için maaş protokolü ihalesi yapıldığı, ihaleye katılan 6 bankadan 14 bin 520 lira ile en yüksek teklifi veren Türkiye Halk Bankası ile protokol imzalandığı belirtildi.

"Bakanlık hesabına yatırılan herhangi bir tutar yok"

Promosyon ödemesinin, tek seferde peşin olarak 25 Haziran 2022'de Türkiye Halk Bankası tarafından personelin kendi hesabına yatırıldığı ifade edilen açıklamada, Bakanlık hesabına yatırılan herhangi bir tutar bulunmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılışına personelimizin katılımının zorunlu tutulması nasıl mümkün değilse promosyon sözleşmesine Millet Bahçesi açılış harcaması eklendiği ve memurlara ödenmesi gereken kişi başı tutarın düşürüldüğü iddiası da tamamen yalan, iftiradır." denildi.

"14 bin 693 kişiye giyim yardımı yapıldı"

AA'nın haberine göre; giyim yardımı konusunda da yapılan açıklamada, "Bakanlığımızca merkez ve taşra birimlerinde görevli 14 bin 693 kişiye giyim yardımı yapılmış olup, bu kişiler içinde Bakan ve bakan yardımcılarının olduğu yönündeki iddialar da tamamen hayal ürünüdür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, giyim yardımı alımına ilişkin 30 Haziran 2022'de saat 14.30'da açık ihale yöntemiyle yapılan açık ihaleye ilişkin tüm bilgilerin, Kamu İhale Kurumu'nun sisteminde yer aldığının vurgulandı.