Çevresel atıklar gübreye dönüştürülüyor

Yılda ortalama 400 ton budama atığı toplanan Muğla iline bağlı Menteşe ilçesinde, atıklar geri dönüştürerek, organik içeriğe sahip kompost gübre elde ediliyor.

Atıkların geri dönüştürülmesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yapan Menteşe Belediyesi, park ve bahçe atıklarını da kompost gübre olarak değerlendiriyor.

BUDAMA ATIKLARI KENTİN PARKLARINDAN TOPLANIYOR

Atıkların çevreye zarar vermeden değerlendirilebilmesi için başlatılan uygulama ile kentin parklarından ve mahallelerinden toplanan budama atıkları Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde oluşturulan atık sahasına getiriliyor.

ATIKLAR YONGA MAKİNESİNDEN GEÇİRİLİYOR

Toplanan atıklar yonga makinesinden geçirilip, toprağın altına gömülerek organik içeriğe sahip kompost gübreye dönüştürülüyor.

"ÇEVRE ATIKLARIMIZI ÇÖPE ATMADAN GÜBRE OLARAK KULLANIYORUZ"

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Çevreye ve ekonomiye katkı sağlayan bu uygulama ile elde ettiğimiz kompost gübreler kentimizdeki park, bahçe ve tarımsal üretim alanlarımızda kullanılıyor. Proje ile çevre atıklarını çöpe atılmadan geri dönüşüme kazandırıyoruz. Ayrıca ekonomik kazanç elde ediyor, topraklarımızda organik gübre kullanıyoruz.” dedi.