Çevreyi korumaya, 5 yılda 163.2 milyar lira ayrıldı

TÜİK verilerine göre Türkiye'de 2015-2019 döneminde çevrenin korunması faaliyetlerine harcanan rakam yüzde 52 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye, son yıllarda çevrenin korunması amacıyla birçok projeyi hayata geçirirken, 2015-2019 döneminde harcanan tutar yüzde 52 artışla 163 milyar 178 milyon 952 bin 141 liraya ulaştı.

EN BÜYÜK PAYI ATIK VE ATIK SU YÖNETİMLERİ ALDI

Çevreyi korumak için yapılan harcama 5 yılda kademeli olarak yükseldi. Çevre koruma harcamalarında en büyük payı "atık" ve "atık su" yönetimleri alırken, bunları sırasıyla "biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması", "toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması" ile "kalitesinin iyileştirilmesi" harcamaları izledi.

Atık yönetimine 2015'te 12 milyar 700 milyon lira harcanırken, geçen yıl sonu itibarıyla bu tutar yüzde 40 artışla 17 milyar 800 milyon liraya yükseldi. 5 yıllık dönemde atık yönetimi için 78 milyar 400 milyon lira harcama yapıldı. Bu tutar, çevre korumasına yapılan toplam harcamaların yarısına yaklaştı.

Aynı dönemde atık su yönetimine yaklaşık 60 milyar lira ayrılırken, bu tutar da toplam harcamaların yüzde 37'sine karşılık geldi. Böylece atık ve atık su yönetimi faaliyetlerine toplam çevre koruma bütçesinin yüzde 85,5'i kadar para harcandı.

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI İÇİN

Söz konusu 5 yıllık dönemde biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunması için 9 milyar 500 milyon lira, toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesi için de 5 milyar 700 milyon lira harcama yapıldı.

AR-GE HARCAMALARI YÜZDE 75 ARTTI

Çevrenin daha iyi korunabilmesi için Ar-Ge çalışmalarına da hız verildi. Bu kapsamda 5 yılda 957 milyon 300 bin lira kaynak aktarıldı. 2015'te 124 milyon 100 bin lira olan Ar-Ge harcamaları, geçen yıl sonu itibarıyla yaklaşık yüzde 76 artarak 218 milyon liraya ulaştı.

Öte yandan bu dönemde radyasyona karşı koruma harcamalarında da düzenli atış gerçekleşti. Bu alana 2015'te 5 milyon 200 bin lira ayrılırken bu tutar 2019'da yüzde 59 artışla 8 milyon 200 bin liraya yükseldi. 2015-2019 döneminde bu alana toplamda 35 milyon 100 bin lira harcandı.