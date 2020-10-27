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    Çevreyi korumaya geçen yıl 38.4 milyar lira harcandı

    Türkiye'de, çevre koruma harcamaları, 2019'da yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 38 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşti. Çevre koruma yatırım harcamaları ise 6 milyar 400 milyon lira oldu.
    • AA
    • 27.10.2020 - 11:01
    • Güncelleme : 27.10.2020 - 11:16
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    Çevreyi korumaya geçen yıl 38.4 milyar lira harcandı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019'a ilişkin çevre koruma harcama istatistiklerini açıkladı.

    ÇEVRE KORUMA HARCAMALARI, YÜZDE 1,2 ARTTI

    TÜİK’in açıklamasına göre, çevre koruma harcamaları, bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artış göstererek geçen yıl toplam 38 milyar 400 milyon lira olarak hesaplandı.

    HARCAMALARIN ÇOĞUNU ŞİRKETLER ÜSTLENDİ

    Çevre koruma harcamalarının yüzde 57,8'i mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 34,2'si genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar ve yüzde 8'i hane halkları tarafından yapıldı.

    Bu harcamaların yüzde 46,3'ü atık yönetimi hizmetlerinden, yüzde 37,8'i atık su yönetimi hizmetlerinden, yüzde 4,8'i biyolojik çeşitliliğin ve peyzajın korunmasından, yüzde 3,8'i toprak, yer altı ve yüzey sularının korunması ve kalitesinin iyileştirilmesinden ve yüzde 7,3'ü diğer çevre koruma konularından oluştu.

    Çevreyi korumaya geçen yıl 38.4 milyar lira harcandı #1

    ÇEVRE KORUMA YATIRIM HARCAMALARI 6.4 MİLYAR LİRA OLDU

    Bir önceki yıla göre yüzde 10,5 azalarak toplam 6 milyar 400 milyon lira olarak gerçekleşen çevre koruma yatırım harcamalarının yüzde 76,9'u mali ve mali olmayan şirketler, yüzde 23,1'i ise genel devlet ve hane halkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından yapıldı.

    Atık su yönetimi hizmetleri için 3 milyar 300 milyon lira, atık yönetimi hizmetleri için 1 milyar 400 milyon lira yatırım harcaması yapılırken diğer konularda 1 milyar 700 milyon lira çevre koruma yatırım harcaması gerçekleşti.

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