Altın fiyatları yatırımcının odağında bulunuyor. Dünyada tüm emtia fiyatlarındaki dalgalanmalardan altın da nasibini alarak düşme eğilimine girdi.

Serbest piyasada çeyrek altın 784 lira ile satılırken, 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 483,70 lira oldu.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı’da 483,50 liradan alınan 24 ayar külçe altın (Gr.) 483,70 liradan, 3 bin 187 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 208 liradan, 441 liradan alınan 22 ayar bilezik (Gr.) 445 liradan, 3 bin 114 liradan alınan Lira (Tam) ziynet 3 bin 134 liradan, bin 557 liradan alınan yarım ziynet 1.567 liradan ve 779 liradan alınan çeyrek ziynet 784 liradan satılıyor.