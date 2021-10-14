Çeyrek altın 855 lira oldu

Serbest piyasada son yükselişinin ardından 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 528 liradan işlem görüyor.

Doların artışı ile birlikte yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın fiyatları da yüzde 1'e yakın artış gösterdi.

İstanbul Kapalıçarşı’da oluşan serbest piyasada 527,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (gr.) 528 liradan, 3 bin 479 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira ise 3 bin 500 liradan işlem görüyor.

YARIM ALTIN 1.710 LİRAYA SATILIYOR

Yine serbest piyasada 481,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (gr.) 485,50 liradan, 3 bin 400 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 420 liradan, 1.700 liradan alınan Yarım Ziynet 1.710 liradan ve 850 liradan alınan çeyrek ziynet ise 855 liradan satılıyor.