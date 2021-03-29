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    Çeyrek altın fiyatı 732 lira

    Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira oldu.
    • İHA
    • 29.03.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 16:13
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    Çeyrek altın fiyatı 732 lira

    Altın yatırımı olanlar, yatırım yapmak isteyenler ya da hediye etmek için altın alacak olanların gündemindeki soru, "Bugün altın ne kadar oldu?"

    Altın fiyatları geçen haftalardaki ani düşüşle birlikte sınırlı da olsa toparlanmaya başlamışken, uzmanlar uzun vadede altın yatırımının kaybettirmeyeceği görüşünü savunuyor.

    29 MART İÇ PİYASADA ALTIN FİYATLARI

    Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 451,70 lira oldu.

    Çeyrek altın fiyatı 732 lira #1

    GRAM ALTIN

    İstanbul Kapalıçarşı'da 451,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 451,70 lira.

    Çeyrek altın fiyatı 732 lira #2

    CUMHURİYET ALTINI

    2 bin 975 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 996 lira.

    Çeyrek altın fiyatı 732 lira #3

    22 AYAR BİLEZİĞİN GRAMI

    411,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 415,80 lira.

    Çeyrek altın fiyatı 732 lira #4

    TAM ALTIN

    2 bin 908 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 928 lira.

    Çeyrek altın fiyatı 732 lira #5

    YARIM ALTIN

    1.454 liradan alınan Yarım Ziynet 1.464 lira.

    Çeyrek altın fiyatı 732 lira #6

    ÇEYREK ALTIN

    727 liradan alınan Çeyrek Ziynet 732 liradan satılıyor.

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