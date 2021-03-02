Çeyrek altından pahalı eriği görenler fotoğrafını çekmekle yetiniyor

Yılın ilk eriği Mersin'de hasat edildi. Antalyalı esnaf, erikleri Mersin'e gidip alarak, kilosunu 750 liradan satışa sundu. Eriklerin alıcısı sadece aşeren anne adaylarının eşleri.

Antalya'ya yılın ilk hasadı yeşil erikler, 500 kilometre uzaklıktaki Mersin'den özel araçla getirildi. Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve çeyrek altını geçen fiyatıyla dikkati çeken erikleri görenler, cep telefonuyla video ve fotoğrafını çekmekle yetindi.

TURFANDA ERİK AŞEREN ANNE ADAYLARI İÇİN TEZGAHA KONULDU

Antalya'da henüz hasadı gerçekleşmeyen erik için çok sayıda anne adayının aşermesi nedeniyle bazı tüccarlar ile işletmeler küçük paketler halinde eriği satışa sunuyor. Antalya Toptancı Hali'ndeki komisyoncu ve ihracatçı Fatih Yılmaz, özel aracıyla gittiği Mersin'den 11 koli halinde 15 kilo yeşil erik alarak, Antalya'ya getirdi.

“50 LİRALIK PAKETLER”

Fatih Yılmaz, “1 kilo eriği kimse alamayacağı için 50 liralık paketler yaptık. Çeyrek altın bugün 700 liralarda. Ancak erik çeyrek altını geçti." dedi.

“ANNE ADAYLARINI BOŞ ÇEVİRMEMEK İÇİN”

3 erik alıp 20 lira vermek isteyenlerin de olduğunu ifade eden Yılmaz, anne adaylarını boş çevirmemek adına böyle bir hizmet yaptıklarını ve hazırda bekleyen 3 sipariş olduğunu kaydetti.

KİLOSU 750 LİRA

Kilosu 750 liradan satışa sunulan ve 700 liralık çeyrek altını geride bırakan erikler, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

FİYATINI DUYAN VİDEOSUNU ÇEKİP, GİDİYOR

Eşinin aşermesi halinde çaresiz alacağını anlatan Uğur Oluk, fiyatının çeyrek altını geçtiğini duyunca eriğin videosunu çektiğini söyledi.

“BU KADAR PAHALISINI İLK KEZ GÖRDÜM”

Eşi hamileyken bir defasında şeftali aşerdiğini ve 150 liraya şeftali aldığını ifade eden Erdoğan Alpınar ise bu kadar pahalı eriği ilk defa gördüğünü, ancak fotoğrafını çekebildiğini söyledi. Kilosu 750 liradan 1 kilo eriği eşinin aşermesi halinde alacağını söyleyen Alpınar, "Bir şeftaliye 150 lira vermiştim. Erik de alırım aşermesi halinde. Bu kadar pahalı eriği görünce ben de fotoğrafını çektim." dedi.