Çeyrek düşüşte! Güncel altın fiyatları 22 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın...

Altın fiyatlarında yaşanan düşüş hızını sürdürüyor. Peki 22 Aralık Çarşamba 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi planını açıklamasının ardından, döviz ve altın kurlarında yaşanan düşüş devam ediyor.

Bugün gram altın fiyatı 719 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1211 liraya düştü.

Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.

Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.

22 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..

22 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 719,80

SATIŞ: 719,96

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.165,00

SATIŞ: 1.211,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.693,00

SATIŞ: 4.861,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.347,00

SATIŞ: 2.424,00

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 4.725,47

SATIŞ: 4.893,95

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 658,37

SATIŞ: 679,06

ALTIN ONS

ALIŞ: 1.786,48

SATIŞ: 1.786,81