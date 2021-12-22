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- Çeyrek düşüşte! Güncel altın fiyatları 22 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın...
Çeyrek düşüşte! Güncel altın fiyatları 22 Aralık 2021: Gram, çeyrek, yarım, tam altın...
Altın fiyatlarında yaşanan düşüş hızını sürdürüyor. Peki 22 Aralık Çarşamba 2021 gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
- Haber Merkezi
- 22.12.2021 - 11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni ekonomi planını açıklamasının ardından, döviz ve altın kurlarında yaşanan düşüş devam ediyor.
Bugün gram altın fiyatı 719 lira sınırından işlem görürken çeyrek altın ise 1211 liraya düştü.
Yarım, tam ve cumhuriyet altını ise gram altına paralel hareket ediyor.
Ekonomi gündemini takip edenler tarafından "Altın ne kadar oldu? Çeyrek, gram, yarım altın ne kadar?" soruları araştırılmaya başlandı.
22 Aralık Çarşamba 2021 altın fiyatları arama motorlarında sorgulanıyor. İşte bugünkü güncel altın fiyatları..
22 ARALIK 2021 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN
ALIŞ: 719,80
SATIŞ: 719,96
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.165,00
SATIŞ: 1.211,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 4.693,00
SATIŞ: 4.861,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.347,00
SATIŞ: 2.424,00
REŞAT ALTIN
ALIŞ: 4.725,47
SATIŞ: 4.893,95
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 658,37
SATIŞ: 679,06
ALTIN ONS
ALIŞ: 1.786,48
SATIŞ: 1.786,81