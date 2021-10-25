Çeyrek ziynet 912 lira oldu

Altın fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, fiyatları yatay seyirde devam ediyor. Bugün 907 liradan alınan çeyrek ziynet 912 liradan satılıyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın enflasyon endişelerinin gelecek yıl azalacağı ve Merkez Bankası'nın varlık alımlarını azaltma yolunda ilerlediği yönündeki açıklaması altın fiyatlarına da yansıdı. Altın, cuma günkü seansta kazançlarını düşürmesinin ardından bugün yatay seyir izledi.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1,792.95 dolarda çok az değişim gösterdi. ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 düşüşle 1.793,70 dolara geriledi.

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

İstanbul Kapalıçarşı'da 563,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (gr.) 563,40 liradan, 3 bin 713 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 734 liradan, 513 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (gr.) 517 liradan, 3 bin 628 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 648 liradan, 1.814 liradan alınan Yarım Ziynet 1.824 liradan ve 907 liradan alınan Çeyrek Ziynet 912 liradan satılıyor.