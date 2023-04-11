Cezayir'de yeni petrol ve doğalgaz yatakları bulundu Cezayir, ekonomisinde şahlanma sağlayacak iki ayrı enerji alanında yeni kaynaklara kavuşuyor.

AA

Dünyada topraklarında enerji bulunan ülkeler büyük avantaj elde ediyor.

Cezayir ulusal petrol ve doğalgaz şirketi Sonatrach da bir açıklama yaparak son 3 ayda 6 yeni petrol ve doğalgaz yatağı keşfedildiğini paylaştı.

6 hidrokarbon yatağı bulundu

Açıklamada, şirketin kendi çabalarıyla 2023'ün ilk çeyreğinde çoğu ülkenin güneydoğusunda olmak üzere 6 hidrokarbon yatağı bulunduğu belirtildi.

Bulunan yatakların kapasiteleri yüksek

Açıklamada, bu yataklardan günlük 417 bin 483 metreküp doğalgaz ve 16 bin 84 varil ham petrol elde edileceği vurgulandı.

2 yılda 35 petrol ve doğalgaz yatağı keşfedildi

Sonatrach'ın resmi verilerine göre şirket, 2020'den 2022'nin sonuna kadar 35 petrol ve doğalgaz yatağı keşfetti, bunlardan yalnızca biri İtalyan enerji şirketi Eni ortaklığında bulundu.