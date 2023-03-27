Chelsea, geçen sezon 121,3 milyon sterlin zarara uğradı Rusya-Ukrayna savaşı sonunda Rus vatandaşlarına uygulanan yaptırımlar Chelsea takımını vurdu. Spor takımının sahibi Rus vatandaşı olunca, savaşın yaptırımları takımın gelirlerini vurdu.

AA

Rusya'nın Ukrayna'ya savaşının ardından Rusya ve Rus vatandaşlarına yönelik ekonomik yaptırımlar açıklandı. ABD ve Avrupalıların yoğun yaptırımlarına maruz kalanlardan biri de Roman Abramovic oldu.

Chelsea, geçen sezon 121,3 milyon sterlin zarar etti

İngiltere Premier Lig takımı Chelsea, önceki sahibi Rus Roman Abramovich'e yaptırımlar uygulanmasının ardından "olağanüstü harcamalar ve gelir kaybı" nedeniyle 2021-22 sezonunda 121,3 milyon sterlin (2,8 milyar lira) net zarara uğradı.

2021-22 dönemi yıllık mali sonuçları açıklandı

İngiliz ekip, internet sitesinden 2021-22 dönemi yıllık mali sonuçlarını açıklayarak, takımın yıllık finansal durumunun kulübün önceki sahibine uygulanan yaptırımlardan etkilendiğini bildirdi.

Abramovich, takımın yönetimini savaştan sonra devretmişti

Abramovich, geçen mart ayında Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle kulübün yönetimini Chelsea Vakfı'nın mütevelli heyetine devretmişti.

Chelsea'nin Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması bekleniyordu

Chelsea'nin, geçen mayıs ayında Amerikan Beyzbol Ligi takımlarından Los Angeles Dodgers'ın ortağı Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından satın alınması konusunda nihai anlaşmaya varılmıştı.