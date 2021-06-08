Chia Coin nedir? XCH Token hakkında merak edilenler..

Chia Coin, hem çevreci olan hem de kripto paraları fiziksel paraların önüne geçirmeyi hedefleyen bir projedir. Peki Chia Coin nedir? İşte XCH Token hakkında merak edilenler..

DeFi sistemlerinin popülaritesinin artışına paralel olarak her geçen gün kripto paraya olan ilgi de artıyor.

Kripto para piyasasına artan ilgiyle birlikte alt coin aramaları da hız kazanıyor. Son zamanlarda öne çıkan Dogecoin, Shiba, Reef, Pig coin gibi alt coinlerin ardından Chia Coin de merak edilenler arasında yerini aldı.

Kripto para yatırımcıları, Bram Cohen tarafından kurulan Chia Network ile ilgili bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Peki Chia Coin nedir? İşte XCH Token hakkında merak edilenler...

CHİA COİN NEDİR?

Bir blok zinciri ve akıllı işlem platformu olan Chia Network, 2017 yılında BitTorrent protokolünün programcısı olan Bram Cohen tarafından oluşturulmuştur. Resmi Web sitesi Home-Chia Netwokt’tur. Ayrıca Chia Coin, borsalarda ''XCH'' kısaltmasını kullanmaktadır.

Son yatırım turunda 500 milyon dolar değerleme alan açık kaynaklı proje, son birkaç haftada geniş çaplı ilgi görmeye başlamıştır.

Proof-of-space mantığıyla madencilerini ödüllendiren sistem, HDD ve SSD sabit disklerle kazım yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzün popüler sabit disk üreticilerinden olan Seagate ve Phison, Chia nedeniyle sabit disk fiyatlarının yıl sonuna kadar yüzde 10 artacağını öngörmektedir.

Ekran kartı yerine diskler üzerinden kullanılan Chia, doğa dostu olarak işlem görmekte ve bu özellikleri ile diğer kripto paralardan ayrılmaktadır.

CHİA COİN NEDEN DAHA ÇEVRECİ?

Bitcoin ve Ethereum gibi proof-of-work mantığını kullanan kripto paraların kazılması için ihtiyaç duyulan donanımlar, fazla güç tükettiğinden çok ısı yaymaktadır.

Chia mining ise proof-of-space mantığıyla çalıştığından çok daha az güç tüketmektedir. Düşük güç tüketmesi de çevreye yaydığı ısının az olmasını sağlamkatadır.

Tek bir kişinin yaptığı mining çevreye zarar verecek kadar ısı yaymasa da mining tesislerinin yüzlerce metrekarelik alana kurulmuş olması büyük bir sorun teşkil etmektedir.

Chia aslında mining değil farm kavramını kullanmayı tercih etmektedir. Buradaki ayrım, madencilik fazla iş gücü gerektirirken tarımcılığın sadece depolama alanındaki boş alanı kullanmasından kaynaklanmaktadır.

XCH TOKEN NASIL ALINIR?

XCH Token, şu anda Gate.io borsasında ve Binance üzerinden satış yapılmaktadır.

Kripto paralar, değerleri hızlı değişebilen yatırım araçları olduğundan bu içerik, yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.