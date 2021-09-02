Euro
9.8438
0.2%
Dolar
8.2765
-0.09%
Altın
481.26
-0.48%
Borsa
1.479
0.34%
Bitcoin
407.497
1.38%
EXEN Coin
24.37
-2.71%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'da suya zam için olağanüstü toplantı

    CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'da suya zam için olağanüstü toplantı

    Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin suya yapılacak zam için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 02.09.2021 - 20:24
    • Güncelleme : 02.09.2021 - 20:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı duyurdu.

    "CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ, SUYA ZAM İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI"

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama Göksu, "CHP’li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta" ifadelerini kullandı.

    CHP li İBB yönetiminden İstanbul da suya zam için olağanüstü toplantı #1

    CHP li İBB yönetiminden İstanbul da suya zam için olağanüstü toplantı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir