CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'da suya zam için olağanüstü toplantı

CHP'li İBB yönetiminden İstanbul'da suya zam için olağanüstü toplantı

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Yönetimi'nin suya yapılacak zam için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı açıkladı.

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP’li İBB Yönetimi'nin İstanbul'da suya zam yapmak için belediye meclisini olağanüstü toplantıya çağırdığı duyurdu.

"CHP'Lİ İBB YÖNETİMİ, SUYA ZAM İÇİN MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRDI"

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama Göksu, "CHP’li İBB yönetimi SADECE SUYA ZAM YAPMAK İÇİN meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Nokta" ifadelerini kullandı.