CI Ratings, Türkiye’nin kredi notunu güncellemedi

Capital Intelligence Ratings (CI Ratings), Türkiye'nin kredi notlarını 2025 için son kez değerlendirdi.

Kurum, Türkiye'nin notlarının devam eden ihtiyatlı para ve maliye politikaları ile makroekonomik istikrarda sağlanan ilerlemeyi yansıttığı kaydedildi.

Uygulanan politikalarının halen yüksek olmakla birlikte enflasyonda ve dolarizasyonda düşüşe katkı yaptığı kaydedildi.

CI Ratings, Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını BB- seviyesinde, kısa vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notlarını ise B seviyesinde korudu. Kredi notlarının görünümü ise “stabil” olarak teyit edildi.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Değerlendirmede Türkiye'de ortalama enflasyonun bu yıl yüzde 35, gelecek yıl ise yüzde 25 seviyesine gerilemesinin beklendiği kaydedildi. 2025-27 döneminde ortalama büyümenin yüzde 3,6 olacağı tahmini yapıldı.

KREDİ NOTLARININ GÖRÜNÜMÜ STABİL

Raporda, Türkiye'nin notunun stabil olmasının gelecek 12 ayda notta bir değişim olmayacağı beklentisini yansıttığı vurgulandı. Görünümün artan makroekomik istikrar ve azalan politik riskler ile halen yüksek seyreden enflasyon ve düşük yabancı rezerv tamponu arasındaki dengeyi yansıttığı kaydedildi.

Mali politika ve para politikası arasındaki uyumun artması ya da dış rezerv tamponunda kayda değer artışın not artırımı getirebileceği vurgulandı. Hükümetin geleneksel politikalardan vazgeçmesi ya da yatırımcı güveninde keskin azalma halinde ise Türkiye'nin notun aşağı yönlü revizyon olabileceği ifade edildi.

NOT GÜNCELLEMELERİ TAMAMLANDI

CI Ratings'in not kararı ile Türkiye'nin notu konusunda yabancı kredi derecelendirme kuruluşlarının takvime bağlanmış not güncellemeleri tamamlanmış oldu.