Çiçekçilik meslek standartlarına kavuşuyor

Çiçekçilik bir meslek olarak kabul görüyor ve aynı esnaf odaları tarafından temsil ediliyor olsa da standartlardan yoksun olarak faaliyet gösteriyordu.

Çiçekçilik mesleğinin standartları yoktu. Bu açığı kapatmak için İstanbul Sanayi Odası (İSO) çalışmalara başladı.

Standart taslağı tartışmaya açıldı

Ankara Ticaret Odası'ndan (ATO) yapılan açıklamaya göre, Oda ile MYK arasında 23 Ağustos 2021'de imzalanan "Ulusal Meslek Standardı Hazırlama İşbirliği Protokolü" kapsamında "Çiçekçi Seviye 5 Ulusal Meslek Standardı Taslağı" hazırlandı. ATO'nun MYK ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında, çiçekçilik mesleğine yönelik hazırlanan standart taslağı, tarafların görüşüne sunuldu.

Değerlendirme süreçlerinin ardından alınan sonuçlara ilgili MYK sektör komitesi son noktayı koyacak. MYK Yönetim Kurulunun onayı halinde taslak, "ulusal meslek standardı" olarak Resmi Gazete'de yayınlanacak.

Standartların belirlenmesinde sektörün görüşleri önemli

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ulusal platformda kabul gören meslek standartları oluşturabilmek için sektörün görüşlerinin önemli olduğunu bildirdi.

"Bir mesleği en iyi şekilde bilenler o işi yapanlar"

Bir mesleği en iyi şekilde bilenlerin o işi yapanlar olduğunu vurgulayan Baran, "Çiçekçilik mesleğine standart kazandırmak için çalışmalar önemli bir noktaya geldi. Bu aşamada sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınması gerekiyor. Bir işi en iyi bilen, o işe zaman harcayanlardır. Bu nedenle sektörün içinden gelen sesler, standardın kalite ve kabul edilebilirliğini artırmak açısından çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.