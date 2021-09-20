Çiftçi tarımsal sulama elektriğinde vergi indirimi bekliyor

Tarımsal sulama elektriğinde vergi indirimi teklifi, basınçlı sulama sisteminin elektrik giderlerini artırdığı gerekçesi ile Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru'dan geldi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, sudan önemli ölçüde tasarruf sağlayan ve teşviklerle desteklenen basınçlı sulama sisteminin elektrik giderlerini artırdığını, çiftçinin bu giderlerden kesilen vergilerde indirim beklediğini bildirdi.

"KÜRESEL ISINMA İLE BİRLİKTE SUYUN ÖNEMİ ARTTI"

Doğru, küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle suyun öneminin daha arttığını, bu yüzden su tasarrufu ve suyu tarımda daha verimli kullanmak amacıyla uzun yıllardır uygulanan sıfır faizli ve uzun vadeli kredi imkanlarıyla çiftçilerin basınçlı sulama sistemlerini kullanmaya teşvik edildiğini belirtiyor.

"BASINÇLI SU SİSTEMİ ELEKTRİK KULLANIMINI ÇOĞALTTI"

Doğru, “Böylece tarımda verimlilik ve su tasarrufunda önemli gelişmeler memnuniyet verici oldu. Ancak basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı çiftçilerimizin elektrik enerjisi kullanımını da artırdı.” dedi.

"ESKİDEN TARIMSAL SULAMA İÇİN KULLANILAN ELEKTRİK BİRİM FİYATI DAHA UYGUNDU"

Eskiden tarımsal sulama için kullanılan elektrik birim fiyatının sanayi, ticarethane ve meskene göre daha uygun olduğunu anımsatan Başkan Doğru, ancak şu anda aradaki farkın kapandığını söyledi.

SULAMA ELEKTRİĞİNDE DESTEK TALEBİ

Doğru, "Çiftçimize tarımsal sulama elektriğinde verilecek en büyük destek; dağıtım bedelinin yüzde 4,3 düşürülmesi ve kesintilerin sıfırlanarak, tarımsal sulama elektrik birim fiyatının toplam yüzde 30 ucuzlatılması ile yapılabilir. Türk tarımında modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmada büyük emek veren Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin, Enerji Bakanımız ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile görüşerek çiftçimize yeni üretim sezonunda bu müjdeyi vermesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.