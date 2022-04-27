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    Çiftçi ve girişimciye verilecek 1.1 milyar lira hibe, tarım sektörünü memnun etti

    Çiftçi ve girişimciye verilecek 1.1 milyar lira hibe, tarım sektörünü memnun etti

    Tarım temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın açıkladığı çiftçi ve tarım girişimcisine verilecek 1.1 milyar lira hibe desteğinden memnun olduklarını belirtti.
    • 27.04.2022 - 07:36
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    Uluslararası Tarım ve Gıda Konfederasyonu (TARIMKON) Genel Başkanı Hakan Yüksel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımlarına yönelik 32 bin 572 çiftçiyle tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimciye toplamda 1,1 milyar lira hibe desteği" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    "Ne kadar destek, o kadar üretim"

    AA'nın haberine göre, Çiftçilere verilen desteklerin önemine işaret eden Yüksel, ne kadar destek verilirse çiftçinin üretimde o kadar çok kalmasının sağlanabileceğini dile getirdi.

    "Dünyada olduğu gibi bizde de çiftçi sayısı azalıyor"

    Yüksel, "Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çiftçi sayısı azalıyor. Bu tarz desteklerle çiftçinin kırsal alanda kalarak üretmeye devam etmesi teşvik ediliyor, bunu çok değerli buluyoruz. Bu bize göre hala yeterli değil, daha planlı ve üretime dayalı desteklerin artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

    Tarımsal üretimdeki yüksek girdi fiyatlarının, çiftçilerin sayılarının azalmasına veya alanlarını daraltmasına sebep olduğunu belirten Yüksel, bu kapsamda devletin tarımsal alanların artırılmasına ilişkin çalışmalarının bulunduğunu aktardı.

    Çiftçi ve girişimciye verilecek 1.1 milyar lira hibe, tarım sektörünü memnun etti #1

    "Çiftçilik ve çobanlık kutsal meslekler"

    Yüksel, hiçbir çiftçinin toprağını bırakıp kente göç etmek istemeyeceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Bunun için destek lazım. Tarım her şeydir, ekonominin ve sanayinin temelini oluşturur. Bunun için de çitçilerimizi daha çok gündemde tutmalıyız. Özellikle 'köylü' ya da 'çoban' gibi kelimelerin devlette itibarı artırılmalı. Bu yapılırsa gençlerin bu mesleklere yönelmesi sağlanabilir. Hem çiftçilik hem çobanlık çok kutsal mesleklerdir.

    Gençlerin tarımı ve hayvancılığı meslek edinmeleri gerekiyor. Şu anda köylülerimizin çoğu çiftçilik yaptıklarını söylüyor ama bunların ekonomiye desteği yok, sadece kendilerine yetiyorlar. Biz bunu meslek haline getirirsek, şu anda şehirde mezun olup masa başı iş bekleyen pek çok ziraat ve gıda mühendisiyle veterinerleri buraya yönlendirebiliriz. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın yaptığı destekleri önemsiyoruz."

    Çiftçi ve girişimciye verilecek 1.1 milyar lira hibe, tarım sektörünü memnun etti #2


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