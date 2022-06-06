Çiftçiler çeltik tarlalarına drone'la tohum atıyor

Drone, iki yıldır etkin olarak sağladığı kolaylık ve hız nedeniyle tarım hayatında aktif rol oynuyor.

Ekimi zor sahalara tohum atmak için ya da sarp ormanlık alanda ağaç tohumu bırakmak için drone'lar görev yapıyor. Çeltik tarlaları da bunlardan biri.

Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Kırıkkale'deki çiftçiler de drone'dan destek alıyor. Kentteki çiftçiler, maliyetten ve zamandan tasarruf etmek amacıyla tarlalarda drone ile ekim yapılıyor.

Kırıkkale'de drone ile çeltik ekim mesaisi başladı

Yaklaşık 5 bin dekarda ekim yapılacak Sulakyurt ilçesinde 15 gündür tarlalarını özenle hazırlayan çiftçiler, su salma işleminin ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu. Yeşilli köyünde drone ile yapılan çeltik ekimine Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da katıldı.

Osmancık ve Baldo prinç yetişiyor

Yılmaz, kentte çeltik üretiminin tamamının Sulakyurt'ta yapıldığını söyledi.

Bölgede daha çok "Osmancık" ve "Baldo" çeşitlerinin yetiştirildiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"İşçi maliyeti düşüyor"

"Bu yıl çiftçimiz farklı bir sistemle dron ile ekim yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Drone ile ekim hem işçi ve yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hem de tohumun homojen şekilde toprakla buluşması açısından çok büyük avantaj sağlıyor. İlk defa uyguladığımız sistem. Aynı zamanda drone ile ilaçlama ve gübreleme işlemleri de yapılıyor. Yaptığımız hesaplamada, drone sayesinde 1 dekarda yaklaşık 3 litre yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Asıl amacımız da bu. Üretimi artırmak suretiyle ilimiz ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya çalışacağız."





Drone kullanmak için bir ay kursa gitti

Tarlasını satın aldığı drone ile eken çiftçi Hasan Hüseyin Yılmaz da bu yıl yaklaşık 550 dekarda çeltik ekimi yaptığını belirtti. Yılmaz, "İşçilik ve diğer maliyetleri düşürmek için drone kullanmaya karar verdim. Geçen yıl cihazı kiralayarak 250 dekar alanda ekim yaptık. Maliyetlerin düştüğünü ve zamandan tasarruf ettiğimizi görünce bu yıl tamamen drone'a geçtik. Kışın cihazı aldım ve bir ay kursa katıldım." dedi.

Bir cihazla 500 dekar ilaçlanacak

Drone ile ilaçlama ve gübre atımı yapacağını da anlatan Yılmaz, "Çiftçiler olarak teknolojiden yararlanacağız. Hem kaliteli ürün üretmek hem de maliyetten ve zamandan tasarruf etmek için çalışıyoruz. Drone ile başka insanların işini de göreceğiz. Bu cihaz, günlük 500 dekar yer ilaçlıyor." ifadesini kullandı.