Petrol
120.6
0.74%
Euro
17.7953
1.13%
Dolar
16.5797
1.01%
Altın
988.6
1.17%
Borsa
2652
1.95%
Bitcoin
520.368
5.35%
BTXN Coin
12.39
-10.54%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 24 C

    Çiftçiler çeltik tarlalarına drone'la tohum atıyor

    Drone, iki yıldır etkin olarak sağladığı kolaylık ve hız nedeniyle tarım hayatında aktif rol oynuyor.
    • 06.06.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 16:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çiftçiler çeltik tarlalarına drone'la tohum atıyor

    Ekimi zor sahalara tohum atmak için ya da sarp ormanlık alanda ağaç tohumu bırakmak için drone'lar görev yapıyor. Çeltik tarlaları da bunlardan biri.

    Türkiye'nin çeltik üretim merkezlerinden Kırıkkale'deki çiftçiler de drone'dan destek alıyor. Kentteki çiftçiler, maliyetten ve zamandan tasarruf etmek amacıyla tarlalarda drone ile ekim yapılıyor.

    Kırıkkale'de drone ile çeltik ekim mesaisi başladı

    Yaklaşık 5 bin dekarda ekim yapılacak Sulakyurt ilçesinde 15 gündür tarlalarını özenle hazırlayan çiftçiler, su salma işleminin ardından çeltik tohumlarını toprakla buluşturdu. Yeşilli köyünde drone ile yapılan çeltik ekimine Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer ile İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz da katıldı.

    dron

    Osmancık ve Baldo prinç yetişiyor

    Yılmaz, kentte çeltik üretiminin tamamının Sulakyurt'ta yapıldığını söyledi.
    Bölgede daha çok "Osmancık" ve "Baldo" çeşitlerinin yetiştirildiğini aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

    "İşçi maliyeti düşüyor"

    "Bu yıl çiftçimiz farklı bir sistemle dron ile ekim yapıyor. Bu bizim için çok önemli. Drone ile ekim hem işçi ve yakıt maliyetlerinin düşürülmesi hem de tohumun homojen şekilde toprakla buluşması açısından çok büyük avantaj sağlıyor. İlk defa uyguladığımız sistem. Aynı zamanda drone ile ilaçlama ve gübreleme işlemleri de yapılıyor. Yaptığımız hesaplamada, drone sayesinde 1 dekarda yaklaşık 3 litre yakıt tasarrufu sağlıyoruz. Asıl amacımız da bu. Üretimi artırmak suretiyle ilimiz ve ülkemizin ekonomisine ciddi katkılar sağlamaya çalışacağız."

    dron

    Drone kullanmak için bir ay kursa gitti

    Tarlasını satın aldığı drone ile eken çiftçi Hasan Hüseyin Yılmaz da bu yıl yaklaşık 550 dekarda çeltik ekimi yaptığını belirtti. Yılmaz, "İşçilik ve diğer maliyetleri düşürmek için drone kullanmaya karar verdim. Geçen yıl cihazı kiralayarak 250 dekar alanda ekim yaptık. Maliyetlerin düştüğünü ve zamandan tasarruf ettiğimizi görünce bu yıl tamamen drone'a geçtik. Kışın cihazı aldım ve bir ay kursa katıldım." dedi.

    dron

    Bir cihazla 500 dekar ilaçlanacak

    Drone ile ilaçlama ve gübre atımı yapacağını da anlatan Yılmaz, "Çiftçiler olarak teknolojiden yararlanacağız. Hem kaliteli ürün üretmek hem de maliyetten ve zamandan tasarruf etmek için çalışıyoruz. Drone ile başka insanların işini de göreceğiz. Bu cihaz, günlük 500 dekar yer ilaçlıyor." ifadesini kullandı.

    dron


    İlginizi Çekebilir

    Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi
    Gündem

    Eski CHP'li Mehmet Sevigen: Mit tırları belgelerini Kemal Kılıçdaroğlu verdi

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    'Buğday üretimi bütün ihtiyaçları karşılayacak'
    Ekonomi

    'Buğday üretimi bütün ihtiyaçları karşılayacak'

    Görüş Bildir