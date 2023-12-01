Çiftçilere 1 milyar 81 milyon liralık destekleme ödemesi bugün yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı tarım ve hayvancılık yapanları desteklemeye devam ediyor. Bugün itibarıyla yapılacak destek miktarı ve verilecek alanlar belirlendi.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir mesaj yayınlayarak 1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Destek ödemesinin hayırlı olmasını dileyen Yumaklı, şu ifadeyi kullandı:

1 milyar 81 milyon 396 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.

Ödemenin hangi alanda ne kadar yapılacağı paylaşıldı

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, söz konusu ödemenin 987 milyon 87 bin 412 lirası tarımsal sulama amaçlı su kullanım hizmet bedeli, 42 milyon 10 bin 872 lirası biyolojik mücadele, 40 milyon 656 bin 605 lirası kırsal kalkınma yatırımları, 8 milyon 657 bin 540 lirası bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Uzman Eller Projesi'ne 2,9 milyon lira

Ayrıca, Uzman Eller Projesi'ne 2 milyon 983 bin 571 lira destek sağlanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)