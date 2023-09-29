Çiftçilere 1 milyar lirayı aşkın destekleme ödemesi bugün hesaplarda Tarımsal destekleme kapsamında 1 milyar 67 milyon 297 bin liralık ödemenin çiftçilerin hesaplarına bugün yatırılacağı açıklandı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçileri destekleme kapsamında ödeme yapmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yapılacak destekle ilgili bir paylaşım yaparak, 1 milyar 67 milyon 297 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarılacağını belirtti.

Yumaklı, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, u ifadeleri kullandı:

1 milyar 67 milyon 297 bin Türk Lirası tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.

Tarımsal desteğin dağılımı

Paylaşımda verilen bilgiye göre, söz konusu ödemenin 991 milyon 519 bin 352 lirası bitkisel ürün sigortası primi, 41 milyon 763 bin 297 lirası Uzman Eller Projesi, 34 milyon 14 bin 351 lirası da kırsal kalkınma yatırım desteğine ayrıldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)