Çiftçilere 170,5 milyon liralık destekleme ödemesi bugün yatırılıyor Çitçilere yapılacak destekler kapsamında toplam 170 milyon 548 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerin hesaplarına yatırılacak.

AA

Tarımsal üretim desteklenmeye devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, çiftçilere, 170 milyon 548 bin liralık tarımsal destek verilecek.

Ödeme bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanlığı, 170 milyon 548 bin liralık tarımsal desteğin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Tarımsal desteğin kapsamı

Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi için 131 milyon 31 bin 386 lira, kırsal kalkınma yatırım desteği için 31 milyon 778 bin 714 lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 7 milyon 737 bin 900 lira ödenecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)