Euro
15.37
-0.59%
Dolar
13.48
-0.24%
Altın
797.89
0.51%
Borsa
2051
0.61%
Bitcoin
591.836
-3.23%
BTXN Coin
37.60
24.91%
Bitexen
5ºC
İstanbul
Açık 5 C

    Çiftçilere 177 milyon liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi hesaplara geçiyor

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi'nin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.
    • DHA
    • 11.02.2022 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çiftçilere 177 milyon liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi hesaplara geçiyor

    Çiftçilere yönelik ekonomik desteklere bir yenisi daha eklendi.

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 177 milyon 266 bin 298 liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi'nin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı.

    DESTEK ÖDEMESİ ALACAK ÇİFTÇİLER

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hububat, baklagil ve dane mısır desteği 150 milyon 514 bin 827 lira, hayvan gen kaynakları desteği 13 milyon 136 bin 275 lira, hayvan hastalıkları tazminatı 10 milyon 679 bin 31 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 2 milyon 936 bin 165 lira. Çiftçimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

    Çiftçilere 177 milyon liralık Tarımsal Destekleme Ödemesi hesaplara geçiyor #1

     

     


    Görüş Bildir