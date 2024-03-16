Çiftçilere 3,9 milyar liralık hayvancılık destekleme ödemesi yapılacak Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere toplam 3,9 milyar liralık hayvancılık destekleme ödemesi yapılacağını duyurdu. Verilen bilgiye göre destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.

AA

Tarım ve hayvancılık yapan çiftçileri desteklenmeye devam ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından, hayvancılık destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

Bakanlık, 3 milyar 870 milyon 153 bin liralık hayvancılık destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Desteğin dağılımı

Bu kapsamda, anaç koyun keçi desteği için 2 milyar 338 milyon 333 bin lira, sürü yenileme desteği için 1 milyar 54 milyon 415 bin lira, arıcılık desteği için 473 milyon 22 bin lira, anaç tiftik keçilerine ilave destek için 3 milyon 242 bin 689 lira ödenecek.

Ayrıca, küpe uygulama desteği için 956 bin 162 lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 136 bin 149 lira ve atık desteği için 48 bin lira verilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)