Çiftçilere 47,2 milyon liralık tarımsal destek ödeniyor Çiftçiler desteklenmeye devam ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerin hesaplara bugün aktarılacak yeni desteklerin bilgisini verdi.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

Paylaşımda, tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Tarımsal desteğin dağılımı

Paylaşımda ödemeler kapsamında yer alan destek dağılımı şöyle:

Kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira

Uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira

Düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin lira

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)