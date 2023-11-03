Çiftçilere 47,2 milyon liralık tarımsal destek ödeniyor

AA
Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, 47 milyon 185 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verildi.
Paylaşımda, tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.
Tarımsal desteğin dağılımı
Paylaşımda ödemeler kapsamında yer alan destek dağılımı şöyle:
Kırsal kalkınma yatırım desteği olarak 17 milyon 498 bin 149 lira
Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında 15 milyon 629 bin 506 lira
Uzman eller projesi desteği olarak 9 milyon 357 bin 345 lira
Düve alım desteği olarak 4 milyon 700 bin liraHaber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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