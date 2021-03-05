Çiftçilere verilen 2020 yılı gübre destekleri iki katına çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere 2020 yılı destekleri kapsamında dekar başına verileceği duyurulan katı-organik-organomineral gübre destek miktarları iki katına çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, yetiştirilen ürüne göre gübre desteğinin iki katına çıkartarak devam etirecek. Karar geriyi dönük olarak 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak.

"2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

DEKAR BAŞINA 10 LİRA DESTEK 20 LİRA OLDU

Buna göre, katı-organik-organomineral gübre için dekar başına verilmesi kararlaştırılan 10 liralık destek 20 liraya yükseltildi.

BUĞDAY, ARPA, ÇAVDAR, YULAF VE TRİTİKALE İÇİN DEKAR BAŞINA 8 LİRA YERİNE 16 LİRA

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için daha önce 8 lira olarak duyurulan gübre desteği 16 liraya yükseldi.

YAŞ ÇAY, FINDIK İÇİN ÖDENEN 4 LİRA GÜBRE DESTEĞİ 8 LİRA OLDU

Çeltik, kütlü pamuk, nohut, kuru fasulye, mercimek, patates, yağlık ayçiçeği, soya, dane mısır, kuru soğan, kanola, aspir, yaş çay, fındık, yem bitkileri, zeytin ve diğer ürünlere sağlanacağı belirtilen 4 liralık gübre desteği de 8 lira oldu.

Söz konusu ürünlerde daha önce verileceği duyurulan mazot destekleri aynen devam edecek. Gübre desteğindeki artışla birlikte, toplam destek miktarı da yükselmiş oldu.