Çiftçilerin 2025 ÇKS başvuruları, 1 Eylül'de başlıyor Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Gazete'te yayınlanan kararına göre çiftçilerin 2025 üretim yılına ilişkin ÇKS başvurularının 1 Eylül'de başlayacağını duyuruldu.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca hazırlanan "Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Çiftçilerin 2025 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının tarihleri açıklanıd.

1 Eylül'de başlayacak kayıtlar, 31 Aralık'ta sona erecek.

TARIM ARAZİSİ BAŞVURU TARİHİ

Son başvuru tarihi olan 31 Aralık'tan sonra edinilen veya kiralanan tarım arazileri için başvuru tarihi üretim yılının 30 Haziran'ı olarak belirlendi.

ÜRETİM BİLGİLERİ GÜNCELLEME BAŞVURULARI

Çiftçilerin şubat ayı içindeki ÇKS'ye kayıtlı tarım arazilerindeki üretim bilgilerinin güncellenme başvuruları ise 15 Mart-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

Ayrıca taahhütnameye konu arazilere ilişkin mart ayındaki ÇKS kayıtları için askı süresi, 15-30 Temmuz tarihlerinde olacak şekilde değiştirildi.

RESMİ BELGE TELEBİNDE İSTENECEK BELGELER

"Kuru" olarak beyan edilen arazinin "sulu" olarak değiştirilmesi veya kaydedilmesi halinde resmi belge talep edilecek. Belgenin temin edilememesi durumunda tespit komisyonu marifetiyle değişiklik yapılabilecek.

ÇKS'ye veri girişi ve dosya kabulü yapmak üzere yapılacak işbirliği protokolü kapsamında, süresi uygulanacak iller ile görev ve sorumlulukları Bakanlıkça belirlenmek üzere, Bakanlıkça yetkilendirilen Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ziraat odaları hizmetlerinden yararlanılabilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)