Çiftçiye mazot ve gübre desteği miktarları açıklandı Çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğ, Resmi Gazete'de yer aldı. Yayınlanan tebliğe göre Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticilere, ürettiği ürüne göre verilecek mazot ve gübre desteği netlik kazandı.

DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bitkisel üretim destek ödemelerine ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Çiftçilere yapılacak tarımsal desteklerle ilgili tebliğe göre; buğday, arpa, çavdar, tritikale ve yulaf için dekar başına toplamda 149 TL mazot ve gübre desteği ödenecek.

Tebliğde diğer üretim konularına göre verilecek destek miktarları da yer aldı.

Mazot ve gübre desteğinden yararlanmak isteyen çiftçiler, taleplerini 29 Aralık'a kadar yazılı olarak bildirecek.

Destekte arazi büyüklüğü esas alınacak

Buna göre; çiftçilere, 2023 üretim yılı içinde tarımsal üretimde bulunulan Çiftçi Kayıt Sistemi'nde kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot ve gübre desteklemesi yapılacak.

Mazot ve gübre desteği banka hesaplarına yatırılacak

Hesaplanan mazot ve gübre desteği, çiftçilerin Ziraat Bankası hesaplarına mazot ve gübre alımında kullanılmak üzere tanımlanacak, nakdi ödeme yapılmayacak.

Üretime göre destek miktarları

Dekar başına; arpa, buğday, çavdar, tritikale ve yulaf üretimine 103 TL mazot, 46 TL gübre,

Aspir üreticilerine 103 TL mazot, 21 TL gübre,

Kolza (kanola) üreticilerine 121 TL mazot, 21 TL gübre,

Fındık, kuru soğan, yaş çay, zeytin, şeker pancarı üretimine 86 TL mazot, 21 TL gübre,

Kütlü pamuk üreticilerine 345 TL mazot, 21 TL gübre,

Çeltik üretimine 250 TL mazot, 21 TL gübre,

Patates, soya üreticilerine 172 TL mazot, 21 TL gübre,

Yağlık ayçiçeği üretimine 121 TL mazot, 21 TL gübre,

Yem bitkileri üretimine 94 TL mazot, 21 TL gübre,

Diğer ürünlerde 86 TL mazot, 21 TL gübre destek ödemesi yapılacak.

Nadas için de 40 TL mazot desteği verilecek.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)