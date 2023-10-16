Çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına 215 milyon TL para cezası Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan bir uygunsuzluğa daha verilen ceza miktarını paylaştı.

AA

Ticaret Bakanlığı olarak, haksız rekabete konu olabilecek fiillerle birlikte serbest piyasa mekanizmasını sekteye uğratması muhtemel her türlü legal olmayan girişimlere karşı inceleme ve soruşturmaları titizlikle yürütülüyor.

Bu kapsamda, sahte ve düşük kıymetlerde ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre sigara ham maddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, çifte fatura düzenleyen sigara firmalarına toplam idari para cezası verildi.

215 milyon liralık ceza

Ticaret Bakanlığı müfettişleri, sigara sektörü ile ilgili yapılan inceleme ve soruşturmalar kapsamında, sigara firmalarına toplamda 215 milyon lira ek vergi tahakkuku ve buna bağlı idare para cezası uyguladı.

Bu rakamın 53 milyon lirası ek vergi, 162 milyon lirası idari para cezası oldu.

Takip devam edecek

Açıklamada, piyasa işleyişini bozucu, adil rekabet şartlarına uygun olmayan girişimlerin azami hassasiyetle takibinin yapıldığı belirtilerek şu bilgiler verildi:

Bakanlık müfettişlerimizce yürütülen soruşturmada, sahte ve düşük kıymetlerle ithal edilen tütün (virjinya ve burley tipi) ve filtre gibi sigara hammaddesi cinsi eşyalar için çifte fatura düzenlendiği ve ülkemiz gümrük idarelerine düşük tutarlı faturaların ibraz edildiği tespit edilmiştir. Gerçekleştirilmeye çalışılan bu fiillerin neticesinde firmalara, 53 milyon lira ek vergi tahakkuku, buna bağlı olarak 162 milyon lira idari para cezası olmak üzere 215 milyon lira kamu zararı tahsili için işlemlere başlanıldı

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)