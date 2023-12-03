Çiftlik Muhasebe Veri Ağı'na kaydolan işletmelere 1.000 lira verilecek Tarım yapan çiftliği olup, muhasebe veri sistemine gönüllü dahil olan işletmelere 2023 yılı için 1.000 lira katılım desteği sağlanacağı açıklandı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, üretimi daha verimli hale getirmek için çeşitli sistemler oluşturuyor.

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı (ÇMVA) sistemine de gönüllü dahil olan tarımsal işletmelere 2023 yılı için bir ddefa ödenmek üzere 1.000 lira katılım desteği sağlanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Primi Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

6 bin işletmeye primi desteği ödemesi yapılacak

Tebliğle ÇMVA sisteminin yürütüldüğü 69 ilde gönüllü olarak sisteme katılan 6 bin işletmeye 2023 için yapılacak katılım primi desteği ödemesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Sisteme girenler desteklenecek

Buna göre ödemeler, ÇMVA sistemine dahil olan, bir muhasebe yılı süresince tarımsal faaliyetlerine ilişkin muhasebe verilerini veri toplayıcılarla paylaşan ve bu bilgileri sisteme kaydedilen tarımsal işletmelere yapılacak.

Destek bütçeden karşılanacak

ÇMVA katılım primi desteği ödemeleri için gerekli finansman, bütçenin ilgili kalemine tahsis edilen ödeneklerden karşılanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)