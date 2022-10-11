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    Çiğ süt tavsiye fiyatı, üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi

    Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatını internet sitesinde açıkladı.
    • 11.10.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 13:38
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    Çiğ süt tavsiye fiyatı, üreticinin eline 8,5 lira geçecek şekilde belirlendi

    Süt üreticileri, artan maliyetler nedeni ile çiğ süt fiyatlarının artırılmasını talep ediyordu.

    Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt tavsiye fiyatının, 14 Ekim itibarıyla üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

    Yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı belirlendi

    Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda, "14 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatının üreticinin eline litre başına net 8,5 lira geçecek şekilde belirlenmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

    Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler ilave olarak ödenecek

    AA'nın haberine göre duyuruda, üretici tarafından karşılandığı takdirde, soğutma, nakliye ve diğer cari giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği de kaydedildi.

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