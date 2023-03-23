Cihan Carlo, piyasa gündemini yorumladı: "Bitcoin'de sert geri çekilme gelebilir" Ünlü trader Cihan Carlo, "Podcat" kanalında yaptığı piyasa analizinde dolar, euro, altın ve Bitcoin ile alakalı önemli detaylar verdi. Cihan Carlo, Bitcoin'de sert geri çekilmelerin yaşanabileceğini dile getirdi. Düşüşü tek tahmin eden trader olan Cihan Carlo'nun piyasa analizi podcast'i yayında.

"Türkiye'nin en kaliteli podcast kanalı" sloganı ile birbirinden zengin içeriklere imza atan "Podcat", yeni bir programla dinleyicilerine hitap ediyor.

Ünlü trader Cihan Carlo, "Podcat" kanalında "Cihan Carlo ile Ekonomix" programında dinleyicilerine dolardan euroya, Bitcoin'den diğer bütün kripto varlıklara kadar birçok yatırımla ilgili önemli bilgiler veriyor.

23 Mart 2023 tarihinde yayınlanan podcast'te Amerika Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararını detaylıca inceleyen Cihan Carlo, dinleyicilerine önemli bilgiler verdi.

Bunun yanı sıra Carlo, Bitcoin'le de ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. "Cihan Carlo ile Ekonomix" podcast'ine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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